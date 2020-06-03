В РФ готовится спецоперация, чтобы добиться запуска воды в Крым



Как передает Politeka.net, такое мнение озвучила телеведущая и блогер Лариса Волошина на своей страничке в Facebook.

По ее словам, к этому уже появились первые предпосылки.



"В дни, когда на границе с оккупированным Крымом исчез украинский военный, такие вопросы выглядят, как информационная арт-подготовка. Примечательно, что 27 апреля россияне уже похищали пограничника и пытками пытались вынудить его к сотрудничеству", - отметила она.

Также она связывает последнее заявление Наталии Поклонской, которая требовала снятия Украиной блокировки подачи воды в аннексированный Крым.

"Российская информационно-диверсионная компания осуществляется, в том числе с помощью партнеров внутри Украины. Даже если второе за месяц похищение украинского военного российскими оккупантами и не повод для главнокомандующего сделать заявление, большинство экспертов понимают, что речь может идти о попытке противником получить информацию", - уверяет телеведущая.

В итоге все может закончится боевыми действиями, считает Волошина.

"Информация может быть использована для начала прямых военных действий с целью принудить восстановить водоснабжение. Ситуация более чем опасная", - отметила она.