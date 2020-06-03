В РФ готовится спецоперация, чтобы добиться запуска воды в Крым
Как передает Politeka.net, такое мнение озвучила телеведущая и блогер Лариса Волошина на своей страничке в Facebook.
По ее словам, к этому уже появились первые предпосылки.
"В дни, когда на границе с оккупированным Крымом исчез украинский военный, такие вопросы выглядят, как информационная арт-подготовка. Примечательно, что 27 апреля россияне уже похищали пограничника и пытками пытались вынудить его к сотрудничеству", - отметила она.
Также она связывает последнее заявление Наталии Поклонской, которая требовала снятия Украиной блокировки подачи воды в аннексированный Крым.
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"Российская информационно-диверсионная компания осуществляется, в том числе с помощью партнеров внутри Украины. Даже если второе за месяц похищение украинского военного российскими оккупантами и не повод для главнокомандующего сделать заявление, большинство экспертов понимают, что речь может идти о попытке противником получить информацию", - уверяет телеведущая.
В итоге все может закончится боевыми действиями, считает Волошина.
"Информация может быть использована для начала прямых военных действий с целью принудить восстановить водоснабжение. Ситуация более чем опасная", - отметила она.
Напомним, что скандальная Поклонская решила вернуться в Украину: "Долг перед дедами".
Как сообщала Politeka, Поклонскую прорвало после пари о возвращении Крыма: "кто сунется на нашу землю...".
Также Politeka писала, что Поклонская размечталась о воссоединении Украины и России: "Они этого хотят".