В РФ готовится спецоперация, чтобы добиться запуска воды в Крым

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучила телеведущая и блогер Лариса Волошина на своей страничке в Facebook.

По ее словам, к этому уже появились первые предпосылки.

"В дни, когда на границе с оккупированным Крымом исчез украинский военный, такие вопросы выглядят, как информационная арт-подготовка. Примечательно, что 27 апреля россияне уже похищали пограничника и пытками пытались вынудить его к сотрудничеству", - отметила она.

Северо-Крымский канал

Также она связывает последнее заявление Наталии Поклонской, которая требовала  снятия Украиной блокировки подачи воды в аннексированный Крым.

Популярные статьи сейчас

Русская Кардашьян разлеглась на шезлонге и "потеряла" бикини между пышных форм: "Прекрасная"

Курс доллара ждет резкий разворот, гривна не удержит позиции: «в июне достигнет отметки в…»

Нацбанк ввел в Украине новые деньги, с "бумажками" пришло время прощаться: "Со 2 июня..."

Экс-любовник Аллы Пугачевой перестал есть, печальные подробности: "Не хватает сил"
Показать еще

"Российская информационно-диверсионная компания осуществляется, в том числе с помощью партнеров внутри Украины. Даже если второе за месяц похищение украинского военного российскими оккупантами и не повод для главнокомандующего сделать заявление, большинство экспертов понимают, что речь может идти о попытке противником получить информацию", - уверяет телеведущая.

В итоге все может закончится боевыми действиями, считает Волошина.

"Информация может быть использована для начала прямых военных действий с целью принудить восстановить водоснабжение. Ситуация более чем опасная", - отметила она.

Напомним, в первых числах июня в водохранилищах оккупированного Россией Крыма осталось чуть более 85 млн куб. воды, что в 4 раза меньше их вместимости.
В Крымских горах осадков было катастрофически мало: на Ай-Петри 3 мм (4% нормы), на Ангарском перевале 25.9 мм (34% нормы). В связи с отсутствием дождей, в бассейнах большинства рек уровни воды понизились.
 
Только на реке Салгир, что находится у села Пионерское 25 мая, в результате выпадения сильного дождя, уровни воды на некоторое время повышались на 33 см, а максимальное потребления воды при этом достигло 4,25 куб.м/сек».
 

Напомним, что скандальная Поклонская решила вернуться в Украину: "Долг перед дедами".

Как сообщала Politeka, Поклонскую прорвало после пари о возвращении Крыма: "кто сунется на нашу землю...".

Также Politeka писала, что Поклонская размечталась о воссоединении Украины и России: "Они этого хотят".

 