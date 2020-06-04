Украинцев оставили без денег и работы, но это еще не все

С карантином в Украине допущена огромная ошибка, которая серьезно ударила по гражданам страны

Журналист Андрей Пальчевский проанализировал ситуацию в видеообращении на своей странице в Facebook. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)

«Что сделали наши придурки? Объявили карантин, позакрывали все предприятия, перестали платить людям, не дали возможность заработать копейку. Сами в это время шастали то по своим партийным митингам, то по Верховной Раде, продавая землю, то по ночным клубам с кокаином и шлюхами», - отметил он.

Пальчевский добавил, что чиновники передавали неправдивую информацию и президенту.

«А дальше? Карантина естественно никакого… закрыли метро для людей, понабивали всех в транспорт, и получили героя Ляшко, это, напоминаю, санликарь этот придурковатый, который всем рассказывал, что вы уже победили. Дальше брехали этому Зеленскому, как мальчика его обманывая о том, что у нас все в порядке. Он назвал их мастерами спорта по борьбе с вирусом, потому что они каждый день брешут относительного того, как мало у нас заболело. И вдруг джин вырвался из бутылки, количество заболевших растет. Так и коню понятно, что она растет, потому что никакого карантина на самом деле не было, кроме того, что у людей позабирали деньги и работу», - заявил журналист.

Пальчевский прогнозирует, что ситуация может усугубиться еще больше.

«Чем все это закончится? Я вам скажу. Он будет не адаптивный, а вечный карантин, потому что они с одной стороны должны каким-то образом выгонять нас на работу, иначе нам всем конец, а с другой стороны делать вид, что они заботятся о нашем здоровье», - подытожил журналист.

карантин брехне!!!!! Gepostet von Андрей Пальчевский am Donnerstag, 4. Juni 2020

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