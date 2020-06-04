Президент Владимир Зеленский нарушил подписанный им же закон и должен понести наказание

Об этом написал украинский журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

Он обратил внимание на тот факт, что Зеленский, глава Офиса Президента Андрей Ермак и другие официальные лица прямо нарушили закон, посетив кафе в Хмельницком, несмотря на карантинные ограничения. Журналист подчеркивает, что теперь Национальная полиция обязана наложить административный штраф.

"Фото дня. Главный санитарный врач Ляшко (стоит на заднем плане) записывает имена пяти правонарушителей, чтобы заявить в полицию о нарушении карантина, действующего до 5 июня и оштрафовать каждого на 17 тысяч гривен, а также оштрафовать кафе в Хмельницком, которое незаконно обслуживает посетителей в самом помещении", - иронизирует журналист.

Бутусов подчеркнул, что Зеленский собственноручно подписал закон запрещающий посещение кафе и ресторанов на время карантина, и теперь обязан показать пример его выполнения.

«Мне кажется, что слева за столом, сидит пресс-секретарь Юлия Мендель, которая разместила данное фото в фейсбуке, и она как человек ответственный немедленно доведет информацию до главы государства и официально прокомментирует, когда же будет добровольно выплачен штраф всеми нарушителями", - добавил журналист.

Он напомнил, что 24 мая президент Австрии Александер Ван дер Беллен за нарушение режима карантина в кафе в Вене был задержан полицией и ему был оформлен административный штраф.

«Ждем от гаранта Конституции Украины исполнения своих обязанностей, поскольку закон о карантине он подписал для всех граждан без исключения. Ведь закон один для всех, не так ли, Владимир Александрович?», - подытожил журналист.

Отметим, такая ситуация очень возмутила украинцев.

«И еще более красноречивым является отсутствие галстука у всех персонажей - выглядит как бандитско-пацанский сходняк», «Никому в кафе ходить нельзя - им можно. Все в масках - эти нет», - пишут в сети.

Напомним, Зеленского засекли за запрещенным занятием, фото облетело сеть: «Приходим в себя».

Как сообщала Politeka, Зеленский с миллионными доходами похвалил обнищавших на карнтине украинцев: «Сравнительно неплохо».

Также Politeka писала, что Зеленский предупредил украинцев о новом ударе, приняты срочные меры.