Президент Владимир Зеленский нарушил подписанный им же закон и должен понести наказание

Об этом написал украинский журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

Он обратил внимание на тот факт, что Зеленский, глава Офиса Президента Андрей Ермак и другие официальные лица прямо нарушили закон, посетив кафе в Хмельницком, несмотря на карантинные ограничения. Журналист подчеркивает, что теперь Национальная полиция обязана наложить административный штраф.

Владимир Зеленский, Виктор Ляшко

"Фото дня. Главный санитарный врач Ляшко (стоит на заднем плане) записывает имена пяти правонарушителей, чтобы заявить в полицию о нарушении карантина, действующего до 5 июня и оштрафовать каждого на 17 тысяч гривен, а также оштрафовать кафе в Хмельницком, которое незаконно обслуживает посетителей в самом помещении", - иронизирует журналист.

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Бутусов подчеркнул, что Зеленский собственноручно подписал закон запрещающий посещение кафе и ресторанов на время карантина, и теперь обязан показать пример его выполнения.

«Мне кажется, что слева за столом, сидит пресс-секретарь Юлия Мендель, которая разместила данное фото в фейсбуке, и она как человек ответственный немедленно доведет информацию до главы государства и официально прокомментирует, когда же будет добровольно выплачен штраф всеми нарушителями", - добавил журналист.

Он напомнил, что 24 мая президент Австрии Александер Ван дер Беллен за нарушение режима карантина в кафе в Вене был задержан полицией и ему был оформлен административный штраф.

«Ждем от гаранта Конституции Украины исполнения своих обязанностей, поскольку закон о карантине он подписал для всех граждан без исключения. Ведь закон один для всех, не так ли, Владимир Александрович?», - подытожил журналист.

Отметим, такая ситуация очень возмутила украинцев.

«И еще более красноречивым является отсутствие галстука у всех персонажей - выглядит как бандитско-пацанский сходняк», «Никому в кафе ходить нельзя - им можно. Все в масках - эти нет», - пишут в сети.

Напомним, Зеленского засекли за запрещенным занятием, фото облетело сеть: «Приходим в себя».

Как сообщала Politeka, Зеленский с миллионными доходами похвалил обнищавших на карнтине украинцев: «Сравнительно неплохо».

Также Politeka писала, что Зеленский предупредил украинцев о новом ударе, приняты срочные меры.