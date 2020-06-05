Пересыхание водохранилищ в Крыму и острая нехватка питьевой воды на оккупированном полуострове может обернуться для Украины новой агрессией со стороны России

Об этом говорят все больше экспертов, и среди них – президент американского фонда "Джеймстаун" Глен Говард. В о время обсуждения ситуации в Черноморском регионе он выразил подобные опасение, передает «Голос Америки».

Скудная на осадки зима и прогнозируемая засуха на полуострове летом могут спровоцировать еще более серьезный дефицит питьевой воды в Крыму.

Такая ситуация чревата тем, что Россия силовым путем заставит Украину восстановить подачу воды в Крым, которая может вторгнуться на территорию еще двух регионов соседнего государства.

«Нужно следить за событиями в Херсонской и Николаевской областях», – предупредил Говард.

Он посоветовал украинцам использовать полигон возле Херсона для учений по отражению атак противника.

О назревающей ситуации знают и в Киеве. Недавно вице премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заверил, что Украина готова дать отпор России, если ее армия начнет наступление на южном направлении из-за дефицита воды в Крыму.

Ранее мы сообщали о том, что Симферопольское водохранилище стремительно пересыхает, превращаясь в пустыню, а оккупанты, которые должны заботиться о захваченных территориях, все громче заявляют о геноциде крымчан украинской властью и уже на уровне Европы требуют от Киева подавать воду в Крым.

Мы также рассказывали, что в РФ готовится спецоперация, чтобы добиться запуска воды на оккупированный полуостров. Такое мнение озвучила телеведущая и блогер Лариса Волошина.

По ее словам, к этому уже появились первые предпосылки.

«В дни, когда на границе с оккупированным Крымом исчез украинский военный, такие вопросы выглядят, как информационная арт-подготовка. Примечательно, что 27 апреля россияне уже похищали пограничника и пытками пытались вынудить его к сотрудничеству», - отметила она.

Напомним, Горбачев одобрил аннексию Крыма Россией.

Как сообщала Politeka, в США рассказали, как Украина может додавить Россию с Крымом.

Также Politeka писала, что Россия готовится к новой агрессии против Украины из-за Крыма: "В середине лета...".