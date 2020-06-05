Украинский журналист Андрей Пальчевский прокомментировал свое вероятное выдвижение в мэры Киева

Такое заявление он сделал в эфире телеканала «112 Украина».

Пальчевский ответил на вопрос ведущего о том как отреагировал, узнав, что одним конкурентом в борьбе будет меньше, ведь вероятный претендент от партии «Слуга народа» пойдет на министра.

«Такие, как Ткаченко, мне вообще никаким образом не мешали. Ткаченко… я его видел несколько раз. Один раз пил с ним чай-кофе. Он милый довольно человек, ну как для человека, который провел с Коломойским 20 с лишним лет жизни, работал на канале 1+1, как вы понимаете», - заявил журналист.

Пальчевский также обратил внимание на ту роль, которую играют телеканалы в политической жизни страны.

«Эти все люди… Саша из интеллигентной семьи, он тоже киевлянин, как и я. Я не хочу злословить, но не злословить я не могу, потому что я киевлянин. Попытаюсь острословить. Это они своими каналами ввергли нас вот в эту бесконечную пучину идиотизма, когда гоц-тоц-первертоц по телевизору с утра до вечера, ни одного умного человека не видишь, а потом выходят побитые в голову боксеры и говорят: «Да нет, что вы, он еще умный, будете себя плохо вести – выберут еще хуже». Вот так мы и живем, вот это наше телевидение», - заявил он.

Пальчевский прокомментировал свое вероятное выдвижение в мэры.

«Я никуда не пойду до тех пор, пока не почувствую необходимость. Не то, что люди хотели бы... Я действительно хотел бы, чтобы люди наши выбирали того или иного руководителя, потому что они вынуждены выбрать того человека, который умеет руководить заводом, который может руководить организацией», - отметил журналист.

Напомним, Пальчевский предостерег власть от ошибки, которая обернется восстанием: будет как в США.

Как сообщала Politeka, Пальчевский раскрыл подробности, что Зеленскому «брехали» как мальчику: «Будет вечный карантин».

Также Politeka писала, что Пальчевский жестко прошелся по протестам в США, сравнив их с Майданом: "И эти люди нам советуют, как..."