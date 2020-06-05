Популярный украинский блогер и журналист Дмитрий Вовнянко опубликовал на своей странице в Facebook очень резонансный пост, где он разобрал самые актуальные проблемы в нынешней Украине.

Блогер в начале своего заявления говорит, что обществу надо привыкать к новой реальности, где хождение на митинги становится частью жизни.

По словам Вовнянко, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, находясь в Германии заявил, что Украина фактически готова предоставить особый статус Донецку и Луганску, но только после того, как будет выведено все российский военные формирования и контроль над границей будет передан Киеву. Передает Politeka.net.

Журналист уточнил, что украинское правительство готово возвращать оккупированные районы ОРДЛО не как районы в составе областей унитарного государства Украина, а вопреки Конституции, создавать в Украине федеральные образования

Вовнянко также подчеркивает, что не нужно апеллировать к соглашениям, подписанным президентом Порошенко осенью 2014 года – те соглашения разрушили сами боевики ОРДЛО, когда начали боевые действия.

Ранее сообщалось, что оккупанты начали открытую войну против украинского языка и культуры в ОРДЛО.

Как сообщает Politeka.net, об этом в своем блоге на YouTube заявил журналист Денис Казанский (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу вниз).

Ранее незаконная власть так называемых "ЛНР" объявила русский «единственным государственным» языком на оккупированных территориях. Главари боевиков подчеркнули, что решение «будет способствовать усилению интеграционных процессов между ЛНР и Российской Федерацией». Денис Казанский отметил, что оккупанты больше не скрывают своих планов относительно украинского языка.

Россия объявила войну украинскому языку в ОРДЛО... Мы видим, что "ДНР" и "ЛНР" уже на официальном уровне начали искоренять украинский язык на той территории, которую они контролируют. Де-факто это происходило и ранее, они срывали украиноязычные таблички, выбрасывали мягкие знаки из названий городов (Донецк, Луганск)", - напомнил блогер. "Теперь все маски сброшены, боевики и их российские хозяева даже не стесняясь, открыто демонстрируют, что ведут борьбу против украинского языка и украинской культуры... Была бы их воля, они бы так делали не только в ОРДЛО, а по всей территории Украины".

Напомним, главный боевик «ДНР» готовится присоединить Донбасс к России.

Как сообщала Politeka, главарь "ДНР" обозвал украинцев "заблудшими русскими" и поплатился.

Также Politeka писала, что сильнейший союзник Украины поставил Зеленского в тупик из-за Донбасса.