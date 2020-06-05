Украинский журналист Андрей Пальчевский разложил по полочкам трудную ситуацию, в которой оказалась Украина из-за подписания Минских соглашений

Тема о возобновлении мира на Донбассе и, в частности, Минской договоренности была затронута во время эфира программы "Час Голованова" с Василием Головановым, передает Politeka.net. Пальчевский ответил на вопрос ведущего, есть с чем Украине в настоящее время ехать на "нормандскую встречу".

Журналист категорично ответил, что Украина не будет следовать Минским соглашениям и объяснил, кто в этом виноват.

"До конца года еще остается (много времени, - ред.)... за это время можно и мир устроить и все остальное. Мы все четко понимаем, что следовать Минским соглашениям украинская сторона не будет... Решение о том, что сначала будут проводиться выборы, о том, что будет амнистия и будет определен особый статус Донбасса было принято в эпоху Порошенко. Это важно понимать. Дальше приходит Зеленский. Ему достается наследие, по которому украинская сторона должна провести выборы, потому что это уже решенный вопрос. И если Зеленский выходит из него - значит, тогда он будет нарушителем условий, и он сразу попадает под огонь критики тех, кто был свидетелями этого исторического неудачного для Украины момента. У нас народ устроен так - украинцы не хотят сдавать национальные интересы", - пояснил свою точку зрения Пальчевский.

Журналист уточнил, что Зеленский, в итоге, пришел к тому, что повторяет тактику своего предшественника.

"Если бы Зеленский был более прагматичным или даже подлым, ушлым руководителем, он бы моментально это сделал. Нет ничего проще, пришел сказал... "так Порошенко заручился, вы хотели мира - вот мир на таких условиях, я их не обговаривал". Они сделали ошибку. Ошибка была сделана не только президентом Зеленским... не было умных советников, которые обрисовали бы ему ситуацию. Они бы сказали: "Мы войдем в такую ситуацию, при которой у нас будет не один противник, а один противник "горячий" и два "холодных" - подписанты, который скажут "вы, Украина, приняли на себя такие условия". Значит, быстро не получается. Значит, Зеленский переходит к тактике Порошенко на всех фронтах, а именно затягивание этого кризиса, и выступает с новой инициативой "дайте мне два срока, иначе я не могу решить", - прокомментировал сложившуюся ситуацию Пальчевский.

Напомним, Пальчевский предостерег власть от ошибки, которая обернется восстанием: будет как в США.

Как сообщала Politeka, Пальчевский раскрыл подробности, что Зеленскому «брехали» как мальчику: «Будет вечный карантин».