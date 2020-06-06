Украинский писатель Лесь Подервянский высказался о президенте РФ Владимире Путине
Как передает Politeka.net, свой комментарий он дал в эфире программы "Гончаренко рулит" Алексею Гончаренко.
По его словам, теория о двойниках Путина не соответствует действительности.
"Я не верю в такие вещи по поводу двойников. Голос легко идентифицировать. Его не подделаешь", – считает писатель.
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Также он провел параллели между Владимиром Путиным и Адольфом Гитлером.
"Путин не тянет на Гитлера современности. Гитлер был фанатичным человеком, бравшим на себя ответственность. А Путин этого категорически боится. Россиян же "нет" на востоке Украины, а Гитлер бы точно сказал, что они там есть и вам пи**ец. А у Путина не хватает смелости даже на это, у него внешность типичного "гэбэшки" в звании майора", — рассказал Подервянский.
Ранее легендарная актриса Ада Роговцева также сравнивала президента РФ с Гитлером.
" Как проанализируешь диктатора? Человека, который решил, что он выше Бога, что он может убивать, руководить, кроить земли и народы. Что это за люди? Выродки. А как с ними? Мне кажется, их нужно уничтожать", - заявила она в одном из интервью.
Стоит отметить, что ранее Роговцева призвала украинцев изолироваться от России.
Кроме того, она призывала соотечественников изолироваться от россиян, которые, по ее мнению, считают украинский народ вымышленным и не имеющим собственного языка.
Ранее сообщалось, что российский музыкант Константин Кинчев, фронтмен некогда популярной рок-группы "Алиса" резко высказался о жизни в России и раскритиковал политиков РФ
По его словам, нынешнее правительство России ничем не отличается от правительства СССР - "наверху сидят такие же упыри".
Напомним, Ада Роговцева спустила россиян с небес на землю.
Как Politeka писала, что Ада Роговцева сделала откровенное признание о России.
Также Politeka писала о том, что Ада Роговцева раскрыла детали встречи с Путиным.