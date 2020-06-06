В этом нет ничего противозаконного, уверен народный избранник

Народный депутат Виктор Мьялик задекларировал 158 квартир под Киевом

Об этом сообщает "Слово и діло" со ссылкой на Единый реестр деклараций.

Согласно данным, во владениях нардеп находится 158 квартир различной площади (от 38 до 95 кв. метров) в Софиевской Борщаговке.

Также нардепу принадлежат гаражи, места для парковок и земельные участки.

По словам народного избранника, большинства квартир у него уже нет на сегодня.

"Я не покупал эти квартиры, я их строил, а потом продавал. С дохода платил налоги. И то квартиры якобы на мне, но они были по 19-й год. Там частично на мне квартиры еще и остались", – отметил он в интервью другим СМИ.

" У меня есть 37 квартир. Одна квартира – на детях, одна – на гонит. Остальное я сдал в аренду. Потому что мне надо на что-то жить. Законом сегодня это не запрещается. У меня есть много офис-помещений, у меня есть торговый центр", – заявил он.

Напомним, ранее экс-президент Украины Петр Порошенко также задекларировал доходы за прошлый год. Сумма составила 772 960 000 гривен, сообщает его пресс-служба. В то же время экс-президент уплатил почти 188 миллионов гривен налогов.

Отмечается, что основную долю его доходов, а это около 606 миллионов, составили дивиденды, которые не выплачивались с 2014 года, и накопленная сумма была получена политиком лишь в конце 2018 - начале 2019 года в целях финансирования его предвыборной кампании.

Кроме того, 33 миллиона 84 тысячи гривен Порошенко получил от продажи акций Международного инвестиционного банка. Почти 16 миллионов гривен составляют проценты по депозитам.

Количество компаний, конечным бенефициаром которых является Порошенко, в прошлом году сократилась до 28. Права конечного бенефициара остальных компаний переданы и отражены в декларации сына экс-президента Алексея Порошенко.

Напомним, что у Порошенко случилась трагедия, появились подробности и фото прощания

Также Politeka писала, что Порошенко похвастался повышением тарифов на 100%, скандальная запись: "выше, чем требовал МВФ"