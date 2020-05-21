На днях политик Олег Ляшко отпраздновал рождение сына

После этого лидер Радикальной партии решил зарегистрироваться в "TikTok", пишет Politeka.net. Видео с обращением бывшего нардепа разлетелось по сети. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

На кадрах улыбающийся политик обратился к интернет-пользователям:

"Привет! Ну что, скотыняки, не ждали? А я тут".

В одном из постов в Инстаграм предположили, что политик находится в нетрезвом состоянии.

"...🔸Главный "скотыняка" страны, видимо, перепил в честь рождения сына и решил зарегистрироваться в TikTok", - написали авторы публикации.

За шесть часов видео собрало более 8000 просмотров и много комментариев. Людей возмутило такое обращение.

"Посадить на всю жизнь с конфискацией . И у родственников все отобрать", "Позорище!!!", "Сами вы все политики скотыняки самые плохие не люди", "ужассс", "Он просто клоун", "Админ страшно вырубай", "Красава💪", "К кому интересно он так обращается, к украинскому народу или к своей семье.....ПОЗОР!!!!СКОТИНЯКА ОН САМ!!!😂😂😂😢😢😢", "Обращение народного депутата к народу", "Скотинякы - это он к народу так обращается", "Сам скотиняка !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! "," Привет, я хоть и не скотиняка, но ждала, нельзя так о всех людях, например, мне вы очень нравитесь!!! ", - написали пользователи сети.

Напомним, Олег Ляшко раскрыл, что хотя он сообщил о рождении наследника 17 мая, но это радостное событие произошло днем ранее – 16 мая.

Политик отметил, что его супруга Росита вообще не хотела сообщать об этом.

"Она у меня очень-очень такая скромная...", - сообщил Ляшко.

Напомним, жена скандального Ляшко засветилась в объятиях с другим: «Грустно выглядите».

Как сообщала Politeka, Ляшко напомнил о себе и о своей жене Росите и дико осрамился, показательные кадры.

Также Politeka писала, что объятья Ляшко с новым другом возле елки попали в кадр.