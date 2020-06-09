Никакого света в конце тоннеля нет. Украинский журналист и политик Андрей Пальчевский сравнил ситуацию с пенсиями в нашей стране и за рубежом

О будущем украинских пенсионеров зашла речь в студии "Большого вечера" с Дианой Панченко на NewsOne, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Так, в студию доозвонилась 81-летняя жительница Киева, которая задала журналисту два вопроса, тревожащих всех пенсионеров в Украине: "Достойно ли уважения государство, определившее старшему поколению пенсию в два раза ниже прожиточного минимума? И достойны ли уважения все президенты, которые заботясь, в первую очередь, о личном обогащении "сприяли зубожінню країни"? Хоть какой-то светлячок будет в конце тоннеля?"

Пальчевский на оба вопроса ответил отрицательно, вспомнив о том, что видел, как живут пенсионеры за границей, - огромная пропасть между нашими стариками и теми.

"Кратко - оба ответа - нет. При советской пропаганде я был, кстати, молодым, но уже допер, что нас обманывают. Когда говорили - дети наше будущее. А я говорю, а как же, - старость наше будущее. Вот, как живут пенсионеры, это и есть показатель любви к народу. Стоит бабушка в бриллиантах и покупает в Испании (я видел сам на Новый год) ногу свиную, за 500 евро... Помимо того, что сохранялось 80% зарплаты в качестве пенсии, так еще у пенсионеров были специальные скидки. А в Америке я обратил внимание, что в ресторанах очень много внучат сидят с дедушками и бабушками. Знаете, почему? Потому что обслуживались бесплатно люди после 65 лет и самое главное никто не проверяет документов... В некоторых странах, например, до 8 тысяч евро в месяц платится за пожилого человека, а у нас? У нас даже люди об этом не знают!", - поделился своим мнением Пальчевский, добавив, что в развитых странах, помимо достойной пенсии, стариков обеспечивают еще и бесплатными лекарствами.

Что касается ситуации в нашей стране, то все печально.

"С точки зрения молодости ума, у этих людей (пенсионеров, - ред.) абсолютно ясный ум и абсолютно ясное возмущение - их не слышат, потому что их списали, как мусор, отработавший на заводах, в школах, метро и... подачками на стакан гречки выкупают. Вот так вот выглядит наша (пенсия - ред.). Очень возмущаюсь всегда по поводу наших стариков", - резюмировал Пальчевский.

Напомним, новая уловка Зеленского с Порошенко не сработала, Лесев раскрыл детали: «Не такой грязный».

Как сообщала Politeka, новая внешность Порошенко произвела фурор, на новых кадрах не узнать.

Также Politeka писала, что нестабильный Зеленский наговорил украинцам лишнего: "Нельзя назвать бедными".