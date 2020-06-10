Президент Украины Владимир Зеленский совершил большую ошибку, заговорив о втором сроке

Как сообщает Politeka.net, об этом астролог Влад Росс заявил изданию "Главред".

Прошел всего год после избрания Владимира Зеленского президентом, а он уже планирует вторую каденцию. Он допустил, что может пойти на второй президентский срок во время конференции по случаю годовщины инаугурации. По словам Влада Росса, подобные заявления не идут на пользу Зеленскому.

"Эти разговоры только вредят. Ведь не было еще ни одного президента, который, находясь на посту всего один год, уже бы начинал говорить о втором сроке", - подчеркнул астролог.

Он считает, что Владимира Зеленского обнадеживает высокий рейтинг. Благодаря поддержке украинцев, президент поверил в свои силы, но точно так же может и отказаться от своих намерений.

"Пока рейтинг Зеленского будет оставаться на уровне 30-40%, он будет подумывать о втором сроке. Но, если рейтинг обрушится до показателей Ющенко, он никуда выдвигаться не будет", – отметил Влад Росс.

Стоит отметить, во время предвыборной кампании Владимир Зеленский прямо говорил, что не будет выдвигаться на второй президентский срок. Как считает Влад Росс, эти заявления были только уловкой политтехнологов:

"На самом деле, он всегда подумывал о 10 годах президентства, а теперь и говорит об этом. Зеленский – не хитрый жулик и не "хитрожёлтый", как Порошенко, а потому говорит то, что думает".

По словам астролога, звезды благоволят к Владимиру Зеленскому, и действующий президент сможет победить на выборах 2024 года, ведь Юпитер, планета власти и успеха, будет находиться в доме власти. Этого год станет для него таким же удачным, как и 2019-й.

Влад Росс предупреждает, что планам Зеленского может помешать убийство. Конкуренты могут решиться на покушение, чтобы помешать ему остаться у власти еще на пять лет.

"Марс – в доме огнестрельного оружия, да еще и в соединении с Меркурием в доме убийства. Так что второй срок может быть омрачен трупом. У Зеленского есть все шансы победить на выборах, но ему обязательно заранее нужно позаботиться об усилении охраны", - подчеркнул астролог.

Напомним, Глоба определил судьбу Донбасса и поведал о будущем Крыма.

Как сообщала Politeka, астролог, предсказавший победу Зеленского, назвал точную дату конца китайского вируса.