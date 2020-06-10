Владимир Зеленский охарактеризовал ситуацию в Украине нецензурным словом

Скандальное заявление президент Украины сделал во время общения с журналистом «Украинской правды», который провел с главой государства два дня, собирая материал для большого интервью (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Так, Зеленский признался, что пошел в политику «ради результата» и того, чтобы что-то решать. Президент рассказал, что когда год назад он пришел к власти, больше всего его поразило то, что в Украине разрушено почти все.

«Проще говоря, в стране ср*ка?», - уточнил журналист.

«Полная. Полная!», - тут же согласился с таким нецензурным определением ситуации в стране Зеленский.

По его словам, в Украине нет медицины, зато есть огромные проблемы с системой образования и дорогами. Президент заявил, что его команда планирует прежде всего взяться именно за ремонт дорог.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский признался, что ему выписали штраф за нарушение правил карантина.

Об этом президент Украины заявил во время общения с журналистами в Чернигове. Речь идет о случае, когда глава государства и его сопровождающие были засняты в помещении одного из ресторанов без масок и других средств защиты во время рабочей поездки в Хмельницкую область.

10 июня во время визита в Чернигов Зеленский поинтересовался, может ли он снять маску в ходе разговора с представителями СМИ. Как выяснилось, президент беспокоился из-за того, что ранее ему выписали штраф за подобный случай. В то же время Зеленский отметил, что считает это решение правильным.

Напомним, Зеленского проучили крупным штрафом, президент аж снял маску.

Как сообщала Politeka, Зеленский встал на защиту языков меньшинств в Украине.

Также Politeka писала, что появилось резонансное заявление Кремля о Зеленском на параде в Москве, карты раскрыты.