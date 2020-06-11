Президент Украины Владимир Зеленский высказался об отношениях с олигархом Игорем Коломойским

Свой комментарий глава государства дал в интервью "Украинской правде".



По словам Зеленского, олигарх дает ему советы и интересуется ситуацией в Украине.

"Иногда бывает. Он мне может написать смску: "обратите внимание на энергетическую ситуацию в стране", "нужно что-то сделать с тарифами". Ну, такой он есть. Он не согласен с одним, со вторым, с третьим", - отметил он.

Кроме того, президент уверен, что бизнес и политика в Украине - вещи взаимосвязаны.

"Он человек холерического склада. У него свои мысли, такой человек, влиятельный человек. В Украине у него есть предприятия, понятно, что он уже там 20-30 лет, я не знаю, сколько в бизнесе. А у нас бизнес и политика – это вещи, которые, к сожалению, друг без друга не могут жить. При чем, к сожалению, мне кажется, это в каждой стране", - считает президент.

Ранее украинский бизнесмен и политический деятель Геннадий Корбан выразил мнение, что у нынешнего президента Владимира Зеленского не будет такой "войны" с олигархом Игорем Коломойским, как у экс-президента Петра Порошенко. На это не повлияет даже принятие "антиколомойского" закона.

«Это несколько другие взаимоотношения. Это конфликт – не конфликт. Он (Игорь Коломойский, - ред.) будет недоволен, будет ругаться, а они (окружение Зеленского, - ред.) будут делать вид, что не слышат. Это некая игра», - отметил он.

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