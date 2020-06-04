Лидер Радикальной партии и экс-нардеп Олег Ляшко поделился семейными кадрами

На своей странице в Instagram политик написал, что празднует день свадьбы с Роситой Сайран. При этом он показал фотографии с женой.

"Ростик, с годовщиной нас! Люблю тебя!" – написал Ляшко 2 июня.

В сети обратили внимание на необычное обращение нардепа к жене. Как известно, Ростик – это сокращенная форма мужского имени Ростислав.

"То чувство, когда меня тоже зовут Ростик! Поздравляю вас, всего самого лучшего и побольше", – написал один из пользователей сети по имени rostislavchik_666.

В сети поздравили Ляшко и его супругу с празником, а также вспомнили о еще одной радости семейства – недавнем рождении сына.

«Поздравляем😍 Будьте счастливы❤️ И пусть Ваш богатырь растёт здоровеньким🙏🏻», - пишут пользователи.

Напомним, 16 мая 2020 года у Олега Ляшко родился наследник.

Политик рассказывал, что его супруга Росита вообще не хотела сообщать об этом.

«Она у меня очень-очень такая скромная. Хотя я ей говорю: «Росик, в Америке должность «первая леди» - это вообще работа, за это зарплату платят. И мы публичные люди, ты не можешь избежать этого. Все равно об этом сообщат, об этом скажут. Ну, это же супер», - рассказал экс-нардеп.

Напомним, 2 июня 2018 года после 20 лет совместной жизни Ляшко и Сайранен зарегистрировали официальный брак. Супруги воспитывают дочь Владиславу.

Напомним, 47-летний Олег Ляшко похвастался рождением сына: "С новым членом Радикальной партии".

Как сообщала Politeka, подвыпивший Ляшко оскорбил украинцев после рождения сына, видео.

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