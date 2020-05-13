Верховная Рада проголосовала скандальный «антиколомойский закон», и его принятие стало первым настоящим испытанием для президента Владимира Зеленского
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал политолог и блогер Виктор Бобыренко, передает Politeka.net.
Он напомнил, что перед голосованием глава государства приехал в Верховную Раду и сказал короткую речь:
«Я не буду очень долго, я думаю, что и так вопросы банковского закона очень затянулось... Я думаю, что в течение моей каденции и вашей будет несколько важных исторических законопроектив, которые должны объединять все партии. Я хочу, чтобы именно так прошло сегодня голосования. Я обращаюсь к вам с уважением и хочу, чтобы вы поддержали за это законопроект, который должен защитить украинскую экономику и помочь Украине именно сейчас. Спасибо».
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Несмотря на слова президента, не вся фракция решила поддержать закон. За него проголосовали 200 слуг народа. Однако свои голоса добавили «Европейская Солидарность», «Голос», частично группы «Доверие» и «За будущее». Таким образом набралось 270 «за».
Принятие этого закона – хороший знак для Украины, уверен блогер, а также первое испытание, которое прошел Зеленский в должности.
Однако сегодня окончательно стало ясно, что большинства у главы государства в Раде нет.
«По-пацански, так надо распускать Раду… Но это по-пацански. А здесь же вам не лох», – резюмировал политолог.
Как известно, принятие этого закона ставит крест на попытках вернуть национализированный ПриватБанк бывшему собственнику Игорю Коломойскому и оспорить признание его неплатежеспособности. Поэтому этот документ окрестили «антиколомойским».
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