Верховная Рада проголосовала скандальный «антиколомойский закон», и его принятие стало первым настоящим испытанием для президента Владимира Зеленского

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал политолог и блогер Виктор Бобыренко, передает Politeka.net.

Он напомнил, что перед голосованием глава государства приехал в Верховную Раду и сказал короткую речь:

«Я не буду очень долго, я думаю, что и так вопросы банковского закона очень затянулось... Я думаю, что в течение моей каденции и вашей будет несколько важных исторических законопроектив, которые должны объединять все партии. Я хочу, чтобы именно так прошло сегодня голосования. Я обращаюсь к вам с уважением и хочу, чтобы вы поддержали за это законопроект, который должен защитить украинскую экономику и помочь Украине именно сейчас. Спасибо».

Несмотря на слова президента, не вся фракция решила поддержать закон. За него проголосовали 200 слуг народа. Однако свои голоса добавили «Европейская Солидарность», «Голос», частично группы «Доверие» и «За будущее». Таким образом набралось 270 «за».

Принятие этого закона – хороший знак для Украины, уверен блогер, а также первое испытание, которое прошел Зеленский в должности.

Однако сегодня окончательно стало ясно, что большинства у главы государства в Раде нет.

«По-пацански, так надо распускать Раду… Но это по-пацански. А здесь же вам не лох», – резюмировал политолог.

Как известно, принятие этого закона ставит крест на попытках вернуть национализированный ПриватБанк бывшему собственнику Игорю Коломойскому и оспорить признание его неплатежеспособности. Поэтому этот документ окрестили «антиколомойским».

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