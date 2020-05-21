Украинский олигарх Игорь Коломойский не сможет вернуть себе национализированный ПриватБанк

Президент Владимир Зеленский подписал закон о банковской деятельности, который уже успели прозвать «антиколомойским». Об этом сообщили источники издания ZN.UA. На данный момент официально это не подтвердили, но о подписании документа должны объявить в ближайшие дни.

Как известно, этот закон был одним из условий для заключения нового соглашения с МВФ и получения транша. По этому закону национализированные банки нельзя возвращать прежним владельцам. Это значит, что национализированный ПриватБанк не смогут вернуть Игорю Коломойскому. Правда, бывшие владельцы могут добиться компенсации у государства через суд, если будет доказано, что НБУ принял незаконное решение.

Отметим, что спикер парламента Дмитрий Разумков также подписал документ 21 мая. Верховная Рада проголосовала за документ 13 мая. Его поддержали 270 депутатов. Ко второму чтению документа парламентарии зарегистрировали 16 тысяч правок. Это делалось для того, чтобы затянуть процесс рассмотрения законопроекта. Как известно, закон не поддержали «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Батькивщина» и часть депутатов от «Слуги народа».

Напомним, что пожар вспыхнул в Раде после принятия «антиколомойского закона», украинцы не смолчали: «Ждут в аду».

Как сообщала Politeka, Зеленский прошел первое испытание в должности президента: "По-пацански".

Также Politeka писала, что Золотарев считает, что «антиколомойский" закон говорит о независимости Зеленского.