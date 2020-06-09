Известный астролог Влад Росс предсказал России темные времена

Не исключено, что в Российской Федерации произойдет народное восстание, которое обернется расколом страны.

Такой прогноз астролог озвучил в эксклюзивном интервью изданию Диалог.UA.

По его словам, в РФ не исключена революция, причем произойдет это в тот период, когда президент Владимир Путин утратит инструменты власти, а регионы начнут добиваться независимости.

«Будет очень большое восстание, революция в России. Все стартует с обнуления президента», – считает астролог.

Он также озвучил регионы, которые первыми захотят вырваться из-под крыла России. И первой в списке тех, кто отвалится, будет Чечня.

«За что сражался Владимир Путин, столько положил голов, тысячи людей. В конечном итоге ни к чему оно не приведет. Только к тому, что он сначала Чечню разрушил, потом ее отстроил, а потом она станет независимым государством. Это касается и других стран Кавказа – Дагестана и т.д», – пояснил Росс.

Наиболее опасным периодом для России – 2024-2025 годы, когда Плутон будет входить в знак России, Водолей. В это время могут «отвалиться» целые регионы – Дальний Восток, Урал с его запасами нефти и газа.

Росс также подчеркнул, что 2020-й станет последним годом в истории президентства Владимира Путина, который сам спровоцирует потерю власти. Голосование за внесение поправок в Конституцию России будет для него переломным моментом.

Ранее мы писали о том, что астролог озвучил неутешительный прогноз для российского лидера, которого свое же окружение может сместить с поста президента уже в 2021 году.

«2020-й обещает стать переломным для путинского режима. В частности, партия Путина – Единая Россия – больше никогда не будет побеждать на выборах. Станет очевидно, что и самому Путину сложно будет вновь переизбраться президентом», – пояснил Росс.

Напомним, сбылось предсказание астролога Влада Росса о России.

Как сообщала Politeka, астролог, предсказавший победу Зеленского, назвал точную дату конца китайского вируса.

Также Politeka писала, что Глоба определил судьбу Донбасса и поведал о будущем Крыма.