Агрессию к Украине у президнта России Владимира Путина вызывает острая болезнь

Как сообщает Politeka.net, об этом журналистка Кэтрин Белтон пишет в книге "Люди Путина. Как КГБ вернул себе Россию и перешел в наступление на Запад", пишет "BBC".

Бывший корреспондент британской газеты Financial Times в Москве предполагает, что во время работы в немецком Дрездене Путин получил тяжелую психологическую травму. Она обострилась в 2004 году, когда в Украине началась "Оранжевая революция". По словам журналистки, в Германии будущий российский президент вербовал людей для получения с Запада информации и технологий, выгодных КГБ.

"Риторика и государственная пропаганда, сопровождавшие военные действия (России в Украине), похоже, были отражением острой паранойи, которая преследовала Путина и его людей со времен оранжевой революции 2004 года и задолго до этого: когда Путин наблюдал за развалом советской империи из особняка КГБ над Эльбой в Дрездене", - написала Белтон.

Писательница добавила, что в 2014 году Путин "показал свое настоящее лицо" во время аннексии Крыма и оккупации Донбасса.

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