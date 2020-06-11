Депутата Петра Порошенко раскритиковали за использование российского языка



Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовал журналист Александр Волков на своей страничке в Facebook.



"Собратья, спросите, пожалуйста, у нашего гетьмана Петра Алексеевича, почему в генеральной прокуратуре он говорит по-русски? Это какая-то зрада", - говорится в подписи к видео.

На кадрах видно, как соратники Порошенко пытаются вслед за ним прорваться в кабинет генпрокурора. После того как экс-президент со своими единомышленниками оказались за столом, Венедиктова объяснила, что им придется подождать, поскольку у нее назначена встреча с послом Швейцарии.

«Нет! Вы нас уже маринуете 20 минут», — возмутился Порошенко и вступил с Венедиктовой в перепалку по поводу того, является ли офис генпрокурора режимным объектом.

Побратими, запитайте будь ласка у нашого гетьмана Петра Олексійовича, чому в генеральній прокуратурі він розмовляє російською мовою? Це якась зрада. Gepostet von Alexandr Volkov am Mittwoch, 10. Juni 2020

Пользователи сети такой резкий переход пятого президента Украины на российский язык подвергли критике.

"Пропил мову. Осталась только армія і віра", "Никто не в курсе, Ницой уже швырнула ему мелочью в лицо или нет ?))", "А ещё его адвокат гражданин РФ", "Отец нации сломался", " Я думаю, Песков через вышку 5g воздействовал на Гетьмана. Рука Кремля, не иначе.", " За что боролся, на том и погорел. Народу мозги пудрил верой в себя", - писали украинцы под видео.