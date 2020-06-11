Депутата Петра Порошенко раскритиковали за использование российского языка
Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовал журналист Александр Волков на своей страничке в Facebook.
"Собратья, спросите, пожалуйста, у нашего гетьмана Петра Алексеевича, почему в генеральной прокуратуре он говорит по-русски? Это какая-то зрада", - говорится в подписи к видео.
На кадрах видно, как соратники Порошенко пытаются вслед за ним прорваться в кабинет генпрокурора. После того как экс-президент со своими единомышленниками оказались за столом, Венедиктова объяснила, что им придется подождать, поскольку у нее назначена встреча с послом Швейцарии.
«Нет! Вы нас уже маринуете 20 минут», — возмутился Порошенко и вступил с Венедиктовой в перепалку по поводу того, является ли офис генпрокурора режимным объектом.
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Пользователи сети такой резкий переход пятого президента Украины на российский язык подвергли критике.
"Пропил мову. Осталась только армія і віра", "Никто не в курсе, Ницой уже швырнула ему мелочью в лицо или нет ?))", "А ещё его адвокат гражданин РФ", "Отец нации сломался", " Я думаю, Песков через вышку 5g воздействовал на Гетьмана. Рука Кремля, не иначе.", " За что боролся, на том и погорел. Народу мозги пудрил верой в себя", - писали украинцы под видео.
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