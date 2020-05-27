Пятый украинский президент, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко променял допрос на искусство
Известно, что бывший глава государства вместо допроса отправился в музей, где открыл выставку своей коллекции картин.
Из сообщения о существенных изменениях в декларации стало известно, что пока в стране карантин, Петр Алексеевич в мае купил себе новую "цяцьку" - скульптуру за 3,28 млн гривен, передают Українські Новини.
Предмет искусства состоит из бронзы и органического стекла. Производителем значится итальянская компания Tesconi Foundry, а продавцом - ООО "Телерадиокомпания" "Экспресс-Информ.
Кроме того, в сообщении числится, что 26 мая Порошенко осуществил выплату безвозвратной финпомощи в размере 110 тыс. гривен.
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Отметим, Петра Порошенко прозвали любителем русского искусства, после того, как в его коллекции картин, выставленных в Национальном центре народной культуры "Музей Ивана Гончара", нашли картины художников страны-агрессора.
Напомним, 26 мая в 11:00 был назначен допрос бывшего главы государства в Госбюро расследований. Бывший президент должен был дать показания по делу о 43 якобы вывезенных из страны картинах.
Однако Порошенко не явился на допрос, но вместо этого привез свою коллекцию в названый музей. Таким образом, политик решил доказать, что полотна находятся в стране.
Далее в музей прибыли сотрудники ГБР с требованием предоставить им доступ в помещение с картинами
Напомним, в музее бывшего президента было не узнать, люди заметили, что он стал осунувшемся и сильно похудевшим.
Напомним, что у Порошенко случилась трагедия, появились подробности и фото прощания
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