Пятый украинский президент, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко променял допрос на искусство 

Известно, что бывший глава государства вместо допроса отправился в музей, где открыл выставку своей коллекции картин. 

Из сообщения о существенных изменениях в декларации стало известно, что пока в стране карантин, Петр Алексеевич в мае купил себе новую "цяцьку" - скульптуру за 3,28 млн гривен, передают Українські Новини.

Предмет искусства состоит из бронзы и органического стекла. Производителем значится итальянская компания Tesconi Foundry, а продавцом -  ООО "Телерадиокомпания" "Экспресс-Информ. 

Кроме того, в сообщении числится, что 26 мая Порошенко осуществил выплату безвозвратной финпомощи в размере 110 тыс. гривен.

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петр порошенко

Отметим, Петра Порошенко прозвали любителем русского искусства, после того, как в его коллекции картин, выставленных в Национальном центре народной культуры "Музей Ивана Гончара", нашли картины художников страны-агрессора. 

Напомним, 26 мая в 11:00 был назначен допрос бывшего главы государства в Госбюро расследований. Бывший президент должен был дать показания по делу о 43 якобы вывезенных из страны картинах. 

порошенко

Однако Порошенко не явился на допрос, но вместо этого привез свою коллекцию в названый музей. Таким образом, политик решил доказать, что полотна находятся в стране. 

Далее в музей прибыли сотрудники ГБР с требованием предоставить им доступ в помещение с картинами

Напомним, в музее бывшего президента было не узнать, люди заметили, что он стал осунувшемся и сильно похудевшим.

Напомним, что у Порошенко случилась трагедия, появились подробности и фото прощания

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