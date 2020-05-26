Выставка картин в музее Ивана Гончара неожиданно закончилась для семьи Петра и Марины Порошенко

Как передает Politeka.net, об этом информирует Telegram-канал Klymenko Time.

Как известно, сегодня пятый президент Петр Порошенко должен был явиться в ГБР для дачи показаний в качестве свидетеля по делу о сокрытии от таможенного контроля коллекции из 43 картин всемирно известных художников.

Допрос свидетеля должен был начаться еще в 11:00, но Петр Порошенко в очередной раз проигнорировал повестку от ГБР и устроил выставку картин в музее Ивана Гончара.

Но следователи ГБР не растерялись и пришли на выставку в столичный музей.

По информации журналистов, из-за отсутствия на месте Петра Порошенко, повестку на допрос получила его жена Марина.

"На выставку картин Порошенко пришли из ГБР, чтобы вручить ему повестку. Гетьман ушел огородами, повестку получает жена Марина", - сказано в подписи к опубликованной фотографии.

Ранее мы рассказывали, что были обнародованы аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.

После того, как народный депутат Андрей Деркач обнародовал скандальные записи, Офис генпрокурора Украины внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту так называемых "пленок Деркача".

Расследование начато по статьям Уголовного кодекса "Государственная измена" и "Злоупотребление властью или служебным положением".

Отмечается, что к материалам производства приобщат предоставленную народным депутатом Андреем Деркачем флешку с аудиозаписями, где звучат голоса, похожие на голоса пятого президента и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко, бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-госсекретаря США Джона Керри.

Напомним, Зеленский рассказал, что будет после тайного разговора Порошенко с Байденом: "Ждет немало приговоров".

Как сообщала Politeka, Порошенко похвастался повышением тарифов на 100%, скандальная запись: "выше, чем требовал МВФ".

Также Politeka писала, что трагедия случилась у Порошенко, появились подробности и фото прощания