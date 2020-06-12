Анастасия Приходько после объявления Святославом Вакарчуком о сложении мандата напомнила украинцам о себе
11 июня лидер партии «Голос» и народный депутат Украины Святослав Вакарчук объявил, что решил сложить свои депутатские обязанности и уйти из Рады. Известная певица и общественный деятель Анастасия Приходько прокомментировала его решение в своем Фейсбук.
Звезда явно осталась недовольна решением своего коллеги по сцене. При этом, вместе с Вакарчуком она раскритиковала и президента Владимира Зеленского. По мнению Приходько, именно из-за них у украинцев возникает недоверие к представителям культуры в правительстве.
«Вот из за таких как Вакарчук, Зелинский и 95 квартал у власти, доверия к представителем культуры в парламенте в будущем = 0 Но! У Вас осталась я!», - написала Приходько, сопроводив свой пост собственной фотографией.
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Примечательно, что в своем посте певица написала фамилию президента Украины с ошибкой: «ЗелИнский». Когда ей указали на это в комментариях, певица ответила:
«Да что вы говорите? ЗелИнский Мне больше нравится и нет никакой разницы какая у него фамилия! Да и презЕдент он так себе даже не парюсь что в его фамилии ошибка, какая разница».
Украинцы тут же принялись обсуждать ее пост.
«и куда вы собрались?», «Честно говоря, Настя, не лезьте в политику. Эти ребята тоже хотят изменить систему, но это не так просто, как кажется. А те кто уже чуть ли не рвутся в Вашу "команду", просто хотят дорваться к кормушке», «Анастасия а вы почему не учитесь на чужих ошибках. Уже всем адекватным людям понятно, что каждый человек должен заниматься тем что умеет», - пишут люди.
Стоит отметить, что ранее Приходько уже пыталась попасть в Верховную Раду.
Напомним, поседевший Вакарчук повторно сбежал из Рады и обратился к украинцам.
Как сообщала Politeka, Приходько объяснила, почему РФ так "вцепилась" в Украину.
Также Politeka писала, что Приходько рассказала, куда нужно сходить не уважающим Украину россиянам.