Анастасия Приходько после объявления Святославом Вакарчуком о сложении мандата напомнила украинцам о себе

11 июня лидер партии «Голос» и народный депутат Украины Святослав Вакарчук объявил, что решил сложить свои депутатские обязанности и уйти из Рады. Известная певица и общественный деятель Анастасия Приходько прокомментировала его решение в своем Фейсбук.

Звезда явно осталась недовольна решением своего коллеги по сцене. При этом, вместе с Вакарчуком она раскритиковала и президента Владимира Зеленского. По мнению Приходько, именно из-за них у украинцев возникает недоверие к представителям культуры в правительстве.

«Вот из за таких как Вакарчук, Зелинский и 95 квартал у власти, доверия к представителем культуры в парламенте в будущем = 0 Но! У Вас осталась я!», - написала Приходько, сопроводив свой пост собственной фотографией.

Примечательно, что в своем посте певица написала фамилию президента Украины с ошибкой: «ЗелИнский». Когда ей указали на это в комментариях, певица ответила:

«Да что вы говорите? ЗелИнский Мне больше нравится и нет никакой разницы какая у него фамилия! Да и презЕдент он так себе даже не парюсь что в его фамилии ошибка, какая разница».

Украинцы тут же принялись обсуждать ее пост.

«и куда вы собрались?», «Честно говоря, Настя, не лезьте в политику. Эти ребята тоже хотят изменить систему, но это не так просто, как кажется. А те кто уже чуть ли не рвутся в Вашу "команду", просто хотят дорваться к кормушке», «Анастасия а вы почему не учитесь на чужих ошибках. Уже всем адекватным людям понятно, что каждый человек должен заниматься тем что умеет», - пишут люди.

Стоит отметить, что ранее Приходько уже пыталась попасть в Верховную Раду.

Напомним, поседевший Вакарчук повторно сбежал из Рады и обратился к украинцам.

Как сообщала Politeka, Приходько объяснила, почему РФ так "вцепилась" в Украину.

Также Politeka писала, что Приходько рассказала, куда нужно сходить не уважающим Украину россиянам.