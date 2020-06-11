Бывший лидер фракции «Голос» Святослав Вакарчук принял решение сложить с себя депутатские полномочия

Об этом он сообщил во время брифинга в Мариинском парке. Вакарчук заявил, что частично выполнил свою миссию. По его словам, он шел на выборы, чтобы привести в парламент новых профессиональных людей. Политик считает, что у него это получилось.

Вакарчук заявил, что уже написал заявление о сложении мандата. В ближайшее время его должны рассмотреть. Политическую деятельность в партии «Голос» он планирует продолжить. По словам Вакарчука, у него «впереди грандиозные планы и большой образовательный проект». Вместо Вакарчука в Раду зайдет Алина Свидерская.

Отметим, что это уже второй случай, когда Вакарчук отказывается от депутатского мандата. Впервые он стал нардепом в 2007 году, но уже через год сбежал из Верховной Рады, вернувшись к концертной деятельности.

Политический эксперт Дмитрий Раимов, коментруя решение Вакарчука, отметил, что он вполне мог бы стать украинским президентом, а в итоге просто завел в парламент народ и ушел.

«Получил, судя по всему, вознаграждение, и с корабля уходит. А куда делись рвения страну менять? Думаю, такие как он и подрывают доверие общества к политикам. Пришёл. Победил. Кинул избирателей», - отметил эксперт.

Добавим, что в сети бурно отреагировали на решение политика.

«Шо, опять?! Что-то в этот раз еще быстрее сдулся, чем в прошлый. Пока карантин, концертов нет, мог бы еще политика из себя поизображать», «Слился уже второй раз.. слабак!», «Сдался без боя», - пишут украинцы.

Напомним, что трагедия у Вакарчука: в "Голосе" признались, куда исчез нардеп, "всю неделю...".

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