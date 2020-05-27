Заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько высказалась о своем отношении к России

Свой комментарий она дала в интервью изданию "Бульвар Гордона"

По ее словам, ранее у нее были прекрасные отношения с российскими коллегами, но после начала конфликта на Донбассе все изменилось.

"Я поддерживаю свою родину, своих солдат, своих людей, и ничто меня не заставит думать иначе... Мы были из одной когорты, все общались. Но после того как я решила, что мне от России больше ничего не надо, на меня посыпалась масса комментариев со словами: "Проститутка, чтобы ты сдохла, а ваша страна развалилась!" Для кого я поеду петь? Деньги? Все не заработаешь. А вот репутацию проститутки – в один миг. Для чего я тогда восемь лет старалась и строила свою карьеру? Чтобы им угодить? Да пошли они все в ж**у! После тех обидных слов, которые они высказали в мой адрес, я не могу сказать о них ничего хорошего", – заявила певица.

Кроме того, Приходько уверила, что Россия для нее закрыта.



"Мне по боку, что они (россияне - ред.) обо мне думают. А я буду относиться к ним так, как они этого заслуживают. Раньше мы здоровались, общались, а сейчас – до свидания. Россия для меня закрыта, не знаю, что должно произойти, чтобы что-то поменялось в моей голове, никакие деньги мира меня не заставят предать все то, что я сделала здесь", - отметила певица.

К слову, советский и российский певец Лев Лещенко сделал скандальное заявление об Украине

Лев Лещенко подписал письмо в поддержку действий Путина по аннексии Крыма. Считает псевдореферндум, который состоялся на полуострове, "сознательным выбором крымчан". И совсем не понимает, в чем Украина обвиняет Россию.

Ко всему прочему, он оправдывал свою подпись кремлевской байкой об ущемлении русского языка в Украине, которой пользуются многие пропагандисты Российской Федерации.

"Меня беспокоит наличие праворадикальной экстремистской группы, которая диктует условия - это раз. Это есть. Меня беспокоит невозможность людей говорить на русском языке. И не надо мне говорить, что этого нет. Потому что я знаю прекрасно, потому что я и на западе был", - заявлял Лещенко.

Певец отметил, что его утро начинается с газеты, и он следит за новостями, а главное - доверяет российским СМИ.

Напомним, что Газманов поведал, как россияне "спасли" Крым от Украины

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