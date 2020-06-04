Певица Анастасия Приходько высказалась об отношениях между Украиной и Россией

Своим видением ситуации она поделилась с Сергеем Руденко в программе "Досье".



По ее словам, на данный момент, связи с РФ уже разорваны.

"Мы с ней уже попрощались. Это она приклеилась к заднице, и я не знаю, что с ней делать", - отметила певица.

Она считает, что таким образом Россия пытается спастись, отобрав наши земли.

"Потому что они не понимают, что они никто. Они понимают, что без украинских земель они никто, поэтому так и вцепились, поэтому и хотят забрать эти земли. Я, когда начинаю об этом задумываться, сопоставлять некоторые факты, я понимаю, что они так подкрепляют Беларусь или Казахстан, и это же человек с советских времен, я понимаю, как он стремится тот Советский Союз восстановить. Это какое-то безумие. Но я понимаю, что если бы они уже отстали от нас, я представляю, как бы мы расцветали!", - заявила певица.

Ранее российский писатель, филолог, публицист Захар Прилепин, который воевал за террористическую "ДНР", считает что Крым достался Украине случайно.

"Там в основном живёт русское население, которое действительно желает вернуться в Россию. И чем бы не руководствовался Путин — в данном случае действительно, по факту, имеет место братская защита русского населения, сколько бы вы не ставили эти слова в кавычки", - заявил террорист.

А вот преступления РФ в Украине он оправдал с легкостью:

"Для того, чтобы защитить это население, пришлось обидеть украинский народ — но что поделаешь, так случается", - считает он.

Напомним, США предложили Украине план по возвращению Донбасса.

Как сообщала Politeka, Крым настигла катастрофа, от глубоких водоемов почти ничего не осталось.

Также Politeka писала, что Россия готовится к новой агрессии против Украины из-за Крыма: "В середине лета...".