Певица Анастасия Приходько высказалась об отношениях между Украиной и Россией
Своим видением ситуации она поделилась с Сергеем Руденко в программе "Досье".
По ее словам, на данный момент, связи с РФ уже разорваны.
"Мы с ней уже попрощались. Это она приклеилась к заднице, и я не знаю, что с ней делать", - отметила певица.
Она считает, что таким образом Россия пытается спастись, отобрав наши земли.
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"Потому что они не понимают, что они никто. Они понимают, что без украинских земель они никто, поэтому так и вцепились, поэтому и хотят забрать эти земли. Я, когда начинаю об этом задумываться, сопоставлять некоторые факты, я понимаю, что они так подкрепляют Беларусь или Казахстан, и это же человек с советских времен, я понимаю, как он стремится тот Советский Союз восстановить. Это какое-то безумие. Но я понимаю, что если бы они уже отстали от нас, я представляю, как бы мы расцветали!", - заявила певица.
Ранее российский писатель, филолог, публицист Захар Прилепин, который воевал за террористическую "ДНР", считает что Крым достался Украине случайно.
"Там в основном живёт русское население, которое действительно желает вернуться в Россию. И чем бы не руководствовался Путин — в данном случае действительно, по факту, имеет место братская защита русского населения, сколько бы вы не ставили эти слова в кавычки", - заявил террорист.
А вот преступления РФ в Украине он оправдал с легкостью:
"Для того, чтобы защитить это население, пришлось обидеть украинский народ — но что поделаешь, так случается", - считает он.
Напомним, США предложили Украине план по возвращению Донбасса.
Как сообщала Politeka, Крым настигла катастрофа, от глубоких водоемов почти ничего не осталось.
Также Politeka писала, что Россия готовится к новой агрессии против Украины из-за Крыма: "В середине лета...".