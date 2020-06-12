Блогер и волонтер Наталья Юсупова резко высказалась об уходе Святослава Вакарчука с политики



Как передает Politeka.net, гневный пост она опубликовала на своей страничке в Facebook.



"Пока наша армия сдерживает оккупантов, пока украинские воины отдают жизни и здоровье на войне, в тылу новости одна хуже другой. Каждый день, скандалы, интриги, обвинения. Вакарчук второй раз сложил депутатские полномочия. Лидером партии хотел быть, а бороться сил не хватило. Даже не начинал, а мы за него голосовали. Тряпка", - сообщила волонтер.

В пример она привела молодых украинцев, которые сражаются на фронте

"На фронте, парни и девушки по 20 лет, под пулями несут свою вахту, а человек у которого миллионы поклонников, сытый и в тепле, мямлит себе что-то под нос и второй раз сбегает поняв, что политическая борьба, это не песни и танцы, это каждодневная, жёсткая реальность. Правил нет, только безнаказанность, ложь и лицемерие", - продолжила волонтер.

В конце своего поста, она уже не смогла сдерживать эмоций:

"Ни на что больше не способные. Забери с собой всех артистов, стадо продажных, циничных идиотов. Тряпка и размазня", - заключила Юсупова.

Ранее стало известно, что бывший лидер фракции «Голос» Святослав Вакарчук принял решение сложить с себя депутатские полномочия.

Об этом он сообщил во время брифинга в Мариинском парке. Вакарчук заявил, что частично выполнил свою миссию. По его словам, он шел на выборы, чтобы привести в парламент новых профессиональных людей. Политик считает, что у него это получилось.

Напомним, что трагедия у Вакарчука: в "Голосе" признались, куда исчез нардеп, "всю неделю...".

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