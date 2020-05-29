Народный депутат от «Голоса» Святослав Вакарчук подал декларацию о доходах за 2019 год

Поющий нардеп и его семья показали украинцам свои несметные богатства, в их владении оказалось немало имущества, пишет dubinsky.pro.

В частности, Вакарчук и его сожительница Ляля Фонарева имеют:

три квартиры в Киеве;

земельный участок на 598 м.кв. и дом на 121 м.кв.;

автомобиль Land Rover Range Rover;

автомобиль BMW G32 640i xDrive;

автомобиль BMW 528I.

Кроме того, Вакарчук владеет внушительным портфелем ценных бумаг разных предприятий: только на Стахановском заводе ферросплавов у него 1,150 миллионов акций.

Отмечается, что в 2019 году Вакарчук заработал в качестве зарплаты на основном месте работы, то есть в Верховной Раде, - 169 000 гривен. И еще 3,5 миллиона - которые составили проценты, дивиденды, гонорары, роялти и отчуждение ценных бумаг.

Наличными семья Вакарчука и Фонаревой задекларировала:

- $274 тыс.;

- €1237 тыс.;

- 2,2 млн гривен.

На банковских счетах парочка хранит:

- $321 тыс.;

- 3,04 млн гривен;

- 3 тыс. швейцарских франков;

- €122.

Ранее Вакарчук в одном из интервью заявлял, что не чувствует себя комфортно в депутатском кресле, но, мол, готов потерпеть.

"Считаю ли я ВРУ лучшим местом на земле? Безусловно, нет. Например, в студии или на концерте, или на стадионе мне точно приятнее. Но я же не шел туда за позитивными эмоциями. Я знал, куда иду, я это уже видел".

Напомним, зимой этого года Вакарчук разозлил украинцев своим поступком. В то время, пока вся страна оплакивала погибших в авиакатастрофе украинского "Боинга" в Иране 8 января, нардепа застукали на одном из пляжей Таиланда.

Народ взбесила позиция политика, который не вернулся домой, чтобы почтить память погибших. Тогда в спикер партии "Голос" Ярема Дух прокомментировал ситуацию: "Меня сегодня несколько раз спросили: "Где Святослав Вакарчук?" Напишу сразу и здесь - у Святослава официальный отпуск до конца недели", чем еще больше разгневал избирателей.

Напомним, Вакарчук поплатился за пародию на новогоднее обращение Зеленского: "Слава, мы все знаем, что ты..."

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