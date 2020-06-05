Стало известно, куда исчез лидер группы "Океан Ельзи" и народный депутат от партии "Голос" Святослав Вакарчук, который в последнее время перестал появляться в Раде

Вакарчука не видели в парламенте с 20 мая.

Ситуацию прояснил народный депутат из "Голоса" Роман Лозинский, отвечая на комментарий под своим постом на странице в Facebook, в пятницу, 5 июня.

По словам нардепа, Вакарчук решает семейные вопросы, поэтому всю неделю он отсутствовал в Верховной Раде.

"С мамой во Львове после смерти отца. Сейчас он чаще там, к сожалению. "Голос" полным составом в Раде", - написал Лозинский.

Отметим, 2 июня маме Святослава Вакарчука исполнилось 73 года. Артист трогательно ее поздравил.

"Впервые отпраздновали мамин день рождения без отца. Немного грустно, но уютно. Дорогая мама, живи долго и счастливо", – написал Вакарчук в соцсети, и опубликовал фото.

Напомним, 4 апреля произошла трагедия в семье Вакарчука - умер его отец. Ивану Вакарчуку было 73 года.

Иван Вакарчук - доктор физико-математических наук, заслуженный деятель науки и техники Украины.

На протяжении 20 лет был ректором Львовского университета им. И. Франко. Написал более 400 научных трудов.

В 2007-2010 годах Иван Вакарчук занимал должность министра образования. Под его руководством в Украине ввели внешнее независимое оценивание (ВНО).

Награжден званием Герой Украины.

Напомним, Вакарчук заявил об уходе из политики: стала известна правда, что творится с партией "Голос".

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