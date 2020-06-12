12 июня Украина официально стала участником Программы расширенных возможностей НАТО

Как сообщает Politeka.net, об этом на своей странице в Facebook написал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а вдобавок прикрепил скрин объявления на сайте Североатлантического Альянса.

"Мы долго шли к этому заголовку на сайте НАТО. Только что Украина получила статус члена Программы расширенных возможностей НАТО (EOP)", – поделился глава МИД.

По словам Дмитрия Кулебы, украинская сторона подала заявку на участие в программе НАТО еще в январе текущего года по распоряжению президента Владимира Зеленского. После этого шли долгие дипломатические переговоры, которые увенчались успехом 12 июня. Теперь Украина стала еще на шаг ближе к тому, чтобы стать полноценным членом НАТО.

Ранее Дмитрий Кулеба раскрыл подробности переговоров по Донбассу, который прошли в Берлине. По его словам, западные партнеры понимают, что украинцам на Востоке противостоят российские командиры, а не местные боевики. Как заявил министр, Украина готова искать компромисс по Донбассу, но не пойдет на пересечение "красных линий" и не будет вести прямой диалог с оккупантами.

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