Украинцам рассказали чего ждать от туристического сезона летом 2020 года

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что возобновление пассажирского авиасообщения с другими странами зависит от ситуации с китайским вирусом, передает «РБК Украина».

При этом глава МИД отметил, что туристический сезон летом состоится, но будет иметь ряд особенностей, включая противоэпидемические меры.

посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулебапосол по особым

В МИД отметили, что готовы действовать оперативно в соответствии с тем, какие решения примут другие страны и учитывая ситуацию с заболеваемостью в Украине.

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Кулеба добавил, что сейчас страны ЕС ведут дебаты о том, как спасти туристическую индустрию и при этом не вызвать новую вспышку болезни после открытия границ.

При этом ведущие немецкие вирусологи заявляют, что в абсолютном спокойствии большими компаниями и ехать в отпуск можно будет только тогда, когда появится рабочая вакцина от китайского вируса.

По прогнозу медиков, ограничения придется сохранить около года. Это касается ношения масок, соблюдения общих правил гигиены и дистанции в отношении окружающих.

"Боюсь, что тема масок и общих правил гигиены — под этим я прежде всего подразумеваю сохранение дистанции в отношении окружающих — будут занимать нас, вероятно, целый год", — заявил руководитель Института медицинской микробиологии при Галле-Виттенбергском университете Александр Кекуле.

карантин люди маски

Также вирусологи отмечают, что с точки зрения распространения вируса и жесткости карантина следующий год будет очень неравномерным.

Так, летом заболеваемость может пойти на спад. Для этого важно, чтобы лето было теплым и сухим, а люди ответственно отнеслись к потенциальным новым предписаниям и чтобы социальные контакты проходили по возможности на открытом воздухе, а не в помещениях. Такое предостережение сделал профессор и руководитель Института вирусологии берлинской клиники Charité Кристиан Дростен.

Напомним, украинцам придется сидеть дома, в МВД назвали сроки открытия границ: «Не стоит ожидать».

Как сообщала Politeka, что ждет в этом году украинских туристов, появился прогноз: "отдых отменяется".

Также Politeka писала, что украинцы ломанулись на отдых, номера раскуплены: где будет вспышка эпидемии после майских.