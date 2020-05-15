Украинцам рассказали чего ждать от туристического сезона летом 2020 года

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что возобновление пассажирского авиасообщения с другими странами зависит от ситуации с китайским вирусом, передает «РБК Украина».

При этом глава МИД отметил, что туристический сезон летом состоится, но будет иметь ряд особенностей, включая противоэпидемические меры.

В МИД отметили, что готовы действовать оперативно в соответствии с тем, какие решения примут другие страны и учитывая ситуацию с заболеваемостью в Украине.

Кулеба добавил, что сейчас страны ЕС ведут дебаты о том, как спасти туристическую индустрию и при этом не вызвать новую вспышку болезни после открытия границ.

При этом ведущие немецкие вирусологи заявляют, что в абсолютном спокойствии большими компаниями и ехать в отпуск можно будет только тогда, когда появится рабочая вакцина от китайского вируса.

По прогнозу медиков, ограничения придется сохранить около года. Это касается ношения масок, соблюдения общих правил гигиены и дистанции в отношении окружающих.

"Боюсь, что тема масок и общих правил гигиены — под этим я прежде всего подразумеваю сохранение дистанции в отношении окружающих — будут занимать нас, вероятно, целый год", — заявил руководитель Института медицинской микробиологии при Галле-Виттенбергском университете Александр Кекуле.

Также вирусологи отмечают, что с точки зрения распространения вируса и жесткости карантина следующий год будет очень неравномерным.

Так, летом заболеваемость может пойти на спад. Для этого важно, чтобы лето было теплым и сухим, а люди ответственно отнеслись к потенциальным новым предписаниям и чтобы социальные контакты проходили по возможности на открытом воздухе, а не в помещениях. Такое предостережение сделал профессор и руководитель Института вирусологии берлинской клиники Charité Кристиан Дростен.

Напомним, украинцам придется сидеть дома, в МВД назвали сроки открытия границ: «Не стоит ожидать».

Как сообщала Politeka, что ждет в этом году украинских туристов, появился прогноз: "отдых отменяется".

Также Politeka писала, что украинцы ломанулись на отдых, номера раскуплены: где будет вспышка эпидемии после майских.