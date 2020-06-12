Своим оптимизмом премьер-министр Денис Шмыгаль и весь Кабинет министров Украины оттягивает свою отставку

Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

«Приятно, конечно, что в украинском правительстве – сплошные «космонавты», включая и премьера: дают оптимистические прогнозы, обещая и 500 тыс. новых рабочих мест, и возобновление бурного экономического роста уже в конце нынешнего года – следующем году. Вот только непонятно, на чем этот оптимизм и эти оптимистические прогнозы основываются», – иронизирует политик.

Медведчук считает, что премьер-министр Шмыгаль не может не знать о том, что между экономическим ростом и динамикой капитальных инвестиций существует связь, причем достаточно существенная.

В связи с этим, нардеп сообщает, как в Украине на самом деле обстоят дела с капитальными инвестициями.

«За I квартал 2020 года в целом объем капитальных инвестиций упал на 35,5% и составил 76,9 млрд грн. Из отраслей экономики самый сильный спад – в сфере искусства, спорта, развлечения и отдыха (-79,1%), авиации (-77,3%), организации питания (-74,2%), научных достижений и разработок (-73,2%), лесного хозяйства (-72%). В этом же I квартале индекс капитальных инвестиций в строительство уменьшился на 14%», – приводит статистические данные парламентарий.

Народный депутат убежден, что весь оптимизм власти зиждется лишь на попытках любой ценой удержаться «у руля».

«На чем же основывается оптимизм правительства и премьера? Да ни на чем. Это просто повод поговорить о своей якобы эффективной работе, любой ценой удержаться при власти и отсрочить собственную отставку», – резюмировал Виктор Медведчук.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что у действующего правительства нет ни цифр, ни направлений, ни реальной стратегии по остановке падения украинской экономики.