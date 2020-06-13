В Офисе президента и Управлении государственной охраны зафиксирована крупная вспышка "китайского" вируса

Об этом сообщили источники в ОП изданию "Страна".

Стало известно, что вирус подтвердился у министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова и советника президента Украины Руслана Демченко.

По данным издания, о результатах тестов стали известно еще вчера вечером, когда дипломаты вернулись с переговоров с советником президента Франции в Париже.

Напомним, что вчера стало известно о позитивном результате теста на вирус и у жены президента Украины Елены Зеленской. Первая леди также подтвердила эту информацию в своем Инстаграм.

Известно, что Владимир Зеленский и дети также прошли тестирование, однако их результаты были негативными.

Стоит отметить, что в последние дни Украина бьет все антирекорды по заболеваемости.

По состоянию на 13 июня, известно о 763 новых случаях.

Министр здравоохранения Украины уже отреагировал на такой резкий скачок.

«Мы будем принимать соответствующие меры. Сегодня пройдёт комиссия, которая проверит обстановку в каждом регионе и в итоге мы будем принимать решение», - заявил Максим Степанов.



Также министр назвал причины таких цифр. Главная из них - это безответственность людей, которые перестали придерживаться правил карантина.

Напомним, Елена Зеленская угодила в скандал с врачом, президент не сдержался: "У первой леди должны быть...".

Как сообщала Politeka, Зеленский радикально высказался после скандала первой леди с врачом.

Также Politeka писала, что Зеленская нашла себе нового "любимого", откровенное заявление первой леди.