В Офисе президента и Управлении государственной охраны зафиксирована крупная вспышка "китайского" вируса
Об этом сообщили источники в ОП изданию "Страна".
Стало известно, что вирус подтвердился у министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова и советника президента Украины Руслана Демченко.
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Напомним, что вчера стало известно о позитивном результате теста на вирус и у жены президента Украины Елены Зеленской. Первая леди также подтвердила эту информацию в своем Инстаграм.
Известно, что Владимир Зеленский и дети также прошли тестирование, однако их результаты были негативными.
Стоит отметить, что в последние дни Украина бьет все антирекорды по заболеваемости.
По состоянию на 13 июня, известно о 763 новых случаях.
Министр здравоохранения Украины уже отреагировал на такой резкий скачок.
«Мы будем принимать соответствующие меры. Сегодня пройдёт комиссия, которая проверит обстановку в каждом регионе и в итоге мы будем принимать решение», - заявил Максим Степанов.
Также министр назвал причины таких цифр. Главная из них - это безответственность людей, которые перестали придерживаться правил карантина.
Напомним, Елена Зеленская угодила в скандал с врачом, президент не сдержался: "У первой леди должны быть...".
Как сообщала Politeka, Зеленский радикально высказался после скандала первой леди с врачом.
Также Politeka писала, что Зеленская нашла себе нового "любимого", откровенное заявление первой леди.