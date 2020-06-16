Хмельницкий городской районный суд 19 июня рассмотрит административный протокол в отношении президента Владимира Зеленского за нарушение правил карантина из-за посещения кафе во время рабочего визита в Хмельницкую область.

Об этом передает Politeka.net со ссылкой на информацию суда.

Сообщается, что заседание начнется в 09:00.

Зеленскому вменяют админправонарушение по ст. 44-3 Кодекса об административных правонарушениях.

Ему грозит штраф от 2 до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 34 тыс. гривен до 170 тыс. гривен.

Ранее сообщалось, что глава государства Владимир Зеленский посещает Офис президента, поскольку не может делегировать свои полномочия.

Правда, вместе с тем президент ограничил свое общение "очень узким кругом" людей, с которыми придерживается социальной дистанции, а все совещания, переговоры и встречи проводит по спецсвязи или по телефону, командировки в регионы были отменены.

Кроме того, гарант ежедневно проходит тесты. Результат отрицательный.

Ранее сообщалось, что активисты устроили протест на поддержку активиста Сергея Стерненко прямо под окнами президента Владимира Зеленского.

Сразу после того, как Шевченковский районный суд Киева избрал Сергею Стерненко меру пресечения в виде домашнего ареста, сотни активистов направились к дому главы украинского государства.

По информации в соцсетях, в демонстрации на поддержку Сергея Стерненко, которого обвиняют в умышленном убийстве, приняли участие от тысячи до полутора тысяч участников.

После того, как протестующие пришли к дому, где проживает президент Владимир Зеленский, из толпы кто-то кинул мощную петарду прямо под окна главы государства.

Напомним, после диагноза Елены Зеленской президент дал срочное распоряжение

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