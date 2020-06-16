В США выступили с предложением к НАТО поддержать Украину, чтобы избежать агрессии РФ
Слова американских экспертов приводит Obozrevatel.
По их словам, российская агрессия может выйти за пределы Украины и перекинутся на другие страны.
"То, что происходит в Украине, не обязательно касается только Украины", – сказано в материале.
Эксперты уверены, что план действий по вступлению в НАТО для Украины и Грузии должен быть более решительным.
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"НАТО должно поддерживать партнеров в регионе Черного моря – Украину и Грузию, увеличивая инвестиции в их экономическое развитие", – говорится в статье.
Стоит отметить, что посол США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон во время недавней видеоконференции заявил, что предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями не исключает возможность вступления в Альянс.
В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что проведение заседания комиссии Украина — НАТО пока не возможно.
Напомним, 12 июня Украина официально стала участником Программы расширенных возможностей НАТО.
Как утверждают МИД, украинская сторона подала заявку на участие в программе НАТО еще в январе текущего года по распоряжению президента Владимира Зеленского. После этого шли долгие дипломатические переговоры, которые увенчались успехом 12 июня. Теперь Украина стала еще на шаг ближе к тому, чтобы стать полноценным членом НАТО.
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