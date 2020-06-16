А вы поддерживаете вступление Украины в Альянс?

В США выступили с предложением к НАТО поддержать Украину, чтобы избежать агрессии РФ

Слова американских экспертов приводит Obozrevatel.



По их словам, российская агрессия может выйти за пределы Украины и перекинутся на другие страны.

"То, что происходит в Украине, не обязательно касается только Украины", – сказано в материале.

Эксперты уверены, что план действий по вступлению в НАТО для Украины и Грузии должен быть более решительным.

"НАТО должно поддерживать партнеров в регионе Черного моря – Украину и Грузию, увеличивая инвестиции в их экономическое развитие", – говорится в статье.

Стоит отметить, что посол США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон во время недавней видеоконференции заявил, что предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями не исключает возможность вступления в Альянс.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что проведение заседания комиссии Украина — НАТО пока не возможно.

Напомним, 12 июня Украина официально стала участником Программы расширенных возможностей НАТО.

Как утверждают МИД, украинская сторона подала заявку на участие в программе НАТО еще в январе текущего года по распоряжению президента Владимира Зеленского. После этого шли долгие дипломатические переговоры, которые увенчались успехом 12 июня. Теперь Украина стала еще на шаг ближе к тому, чтобы стать полноценным членом НАТО.

Напомним, в МИД сделали важное заявление о ликвидации "Л/ДНР":"Украина не будет вести...".

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