Президент Украины Владимир Зеленский подал в суд на ведущего телеканала "Прямой" Сергея Пояркова

Как передает Politeka.net, об этом стало известно с реестра судебных дел.

Зеленский в данном судебном процессе является потерпевшим, а Поярков - обвиняемым.

Суть иска – угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля.

Скорее всего, иск связан с тем, что Сергей Поярков позволил себе нелицеприятно отзываться о президенте в эфире программы.

Он начал оскорблять Владимира Зеленского и назвал его "маленьким чмом" и "криворожским ссыкунчиком".

Кроме того Поярков в грубой форме высказался и об отце президента и назвал его "тупым".

Дело будет рассматриваться в Шевченковском районном суде города Киева 30 июня.

Стоит отметить, что это не единственное разбирательство, которое ждет президента в июне.

Стало известно, что Хмельницкий городской районный суд 19 июня рассмотрит административный протокол в отношении президента Владимира Зеленского за нарушение правил карантина из-за посещения кафе во время рабочего визита в Хмельницкую область.

Если вину Владимира Зеленского признают, то ему грозит штраф от 2 до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 34 тыс. гривен до 170 тыс. гривен.

Напомним, после диагноза Елены Зеленской президент дал срочное распоряжение

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