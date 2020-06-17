Действующий глава государства, похоже, не ограничится одним сроком

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью «LB» приоткрыл завесу над тем, что думает Владимир Зеленский по поводу дальнейшего переизбрания на пост.

"Решение будет принимать президент. Если бы он спросил мое мнение, я бы ответил так: решение нужно принимать ближе к окончанию первого срока, когда будет понимание того, насколько задуманное лично им выполнено. На сегодняшний день у него настолько грандиозные планы...", - объяснил Ермак.

На вопрос журналиста, что, может, не хватить и четырех сроков, глава ОП ответил туманно, но не отрицательно: "Вполне. Но для него в первую очередь важно мнение людей".

Ранее мы сообщали, в конце мая 2020 появилось неожиданное заявление Зеленского о том, что он не исключает второй срок на посту президента.

Об этом Зеленский упомянул во время пресс-конференции по случаю первой годовщины своей инаугурации, отвечая на вопрос, достаточно ли ему одной каденции.

«Я не знаю, честно говоря. Искренне, одного президентского срока не хватит для изменения страны».

Тогда ему напомнили об обещании в прошлом году, что он пойдет только на один срок.

«Как скажет народ Украины. Я думаю, любой президент, который имеет процент 10, 15 или 16 на начало любой кампании, если у него такой процент, не имеет права идти в президенты Украины. Это значит, что общество его не поддерживает. Я иду на один срок, как говорил. Я вижу, что работа сложная, никто спасибо не скажет. Но если будет большая поддержка народа Украины, я буду об этом думать. Буду думать. У меня есть, чем думать», - пообещал Зеленский.

Напомним, Зеленский выдвинул заробитчанам железное условие, как уехать за деньгами.

Как сообщала Politeka, сразу два новых праздника появятся в Украине, Зеленский сделал заявление: «уже в ближайшие дни».

Также Politeka писала, что Зеленский поразил новым решением о запуске транспорта в Украине: «Если уж решили открывать, то…».