Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар высказался о возможной подаче воды в оккупированный Крым

Свой комментарий он дал изданию "Апостроф".



По словам политика, Украина имеет четкую позицию в данном вопросе.

"Позиция очень четкая: вода в Крым пойдет только после деоккупации. Другого варианта нет, потому что снабжение водой было закрыто только потому, что Россия нелегально захватила эту украинскую территорию. Конечно, различные заявления могут звучать и дальше, но никто не намерен возобновлять поставки воды для России и российских войск", - отметил он.

Кроме того, он обратил внимание на то, что Украине все таки нужно поддерживать крымчан.

"А заботиться о жителях Крыма можно пока на материковой Украине – надо наладить привлекательную инфраструктуру, наладить работу сервисных служб. Крым все равно будет территорией Украины, его еще предстоит восстанавливать после "хозяйствования" оккупантов", – заключил чиновник.

Напомним, 2020 год уже стал для Крыма самым засушливым за 150 лет.

В связи с этим, "власти" аннексированного полуострова были вынуждены пойти на вынужденные меры и приостановили сброс воды с Белогорского водохранилища.

Также мы сообщали, что телеведущая и блогер Лариса Волошина допустила, что в РФ готовится спецоперация, чтобы добиться запуска воды в Крым.

По ее словам, к этому уже появились первые предпосылки.



"В дни, когда на границе с оккупированным Крымом исчез украинский военный, такие вопросы выглядят, как информационная арт-подготовка. Примечательно, что 27 апреля россияне уже похищали пограничника и пытками пытались вынудить его к сотрудничеству", - отметила она.

Напомним, что скандальная Поклонская решила вернуться в Украину: "Долг перед дедами".

Как сообщала Politeka, журналист Дроздов призвал к полной блокаде Крыма и Донбасса.

Также Politeka писала, что водохранилища в Крыму обмелели, река на грани исчезновения.