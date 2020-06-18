Как вам такое решение депутатов?

Верховная Рада не дала согласия на снятие депутатских полномочий со Святослава Вакарчука

Как передает Politeka.net, желание покинуть парламент основателя партии "Голос" поддержали 175 народных депутатов.



Свои голоса "против" отдали 59 народных избранников, "воздержались" - 90.

В сети довольно бурно отреагировали на данную новость.



"Рада не отпустила Святослава Вакарчука из народных депутатов! Мучайся дальше, Слава!", "Петь песни получится не скоро", "Вакарчук - с мандатом навсегда", "Вакарчуку придется еще немножко поработать в парламенте. Может петь прямо тут, если что", "Ребята, пожалейте его. У него же гастроли горят" - писали коллеги Вакарчука, СМИ и обычные украинцы.

Напомним, народный депутат от "Голоса" Святослав Вакарчук 11 июня заявил, что зарегистрировал в Верховной Раде заявление о сложении депутатских полномочий.



После такого решения, Вакарчук столкнулся с критикой со стороны общественность.

В частности, волонтер Наталья Юсупова резко высказалась о его возможном уходе с политики.

"Пока наша армия сдерживает оккупантов, пока украинские воины отдают жизни и здоровье на войне, в тылу новости одна хуже другой. Каждый день, скандалы, интриги, обвинения. Вакарчук второй раз сложил депутатские полномочия. Лидером партии хотел быть, а бороться сил не хватило. Даже не начинал, а мы за него голосовали. Тряпка", - сообщила волонтер.

Напомним, что трагедия у Вакарчука: в "Голосе" признались, куда исчез нардеп, "всю неделю...".

Как сообщала Politeka, вскрылись истинные масштабы богатств нардепа-миллионера Вакарчука: "Я знал, куда иду".

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