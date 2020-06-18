Общественний деятель Андрей Пальчевский расскажет о ситуации по борьбе с китайским вирусом в Украине и о возможном усилении карантина.

На телеканале "Украина 24" продолжается социально-политический проект "Время Голованова". Сегодня в нем примет участие Андрей Пальчевский, который расскажет о программе действий правительства: почему не поддержала документ Верховная Рада?

А также о Законопроекте о народовластии: какой вопрос в первую очередь вынесли бы на референдум украинцы?

Кроме того, речь пойдет борьбе с китайским вирусом в Украине: пойдет ли власть на усиление карантина и какие штрафы можно получить и сегодня?

Смотрите сегодня "Время Голованова" в 21:00 на канале "Украина 24".

Отметим, по состоянию на утро четверга, 18 июня, в Украине официально подтверждено 34 063 случая заражения. Из них 829 были обнаружены за минувшие сутки, что стало новым антирекордом по суточному приросту заболевших.

Напомним, Андрей Пальчевский донес Зеленскому в "тонущей лодке", чего хотят украинцы: "Прежде всего..."

Как сообщала Politeka, Андрей Пальчевский подсказал, как помочь людям, которые болеют китайским вирусом: «Скоро победим! Только без нашего МОЗа».

Также Politeka писала, что Андрей Пальчевский уличил Зеленского в грандиозном провале: "Год был, чтобы показать, кто ты на самом деле".



