Кабмин принял важное решение относительно карантина в Украине на фоне нового антирекорда по количеству заболевших

Об заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, открывая заседание Кабмина всреду,17 июня.

"Учитывая рост количества больных, мы продлим действие адаптивного карантина до 31 июля этого года", - сказал он.

Шмыгаль напомнил о новом антирекорде по количеству заболевших - за последние семь дней в Украине китайский вирус подтвердили у 4853 человек.

"И это самое большое число за все время пандемии в Украине. Ослабление карантинных мер многие из нас восприняли как отмену карантина и мы, соответственно, имеем сегодня первые грустные результаты", - отметил он.

Премьер напомнил, что угрозы никуда не исчезли несмотря на смягчение карантина.

По словам Шмыгаля,сейчас нет другого способа бороться с распространением заразы,и призвал украинцев "не расслабляться и не отрываться от реальности".

Украинцам напомнили, что самыми действенными способами недопустить распространения заболевания остается ношение маски, дезинфекция и соблюдение социальной дистанции.

Отметим, за минувшие сутки,16 июня, китайский вирус в Украине обнаружили у 758 человек, зафиксирован 31 летальный случай, 415 пациентов выздоровели.

Таким образом были установлены два антирекорда: с начала пандемии за сутки заболело и умерло рекордное количество пациентов.

Предыдущее рекордное значение по числу заболевших было зафиксировано 13 июня (753 человек), а по числу умерших — 10 июня (23 человека).

Всего за все время пандемии в Украине заболело 33 234 человек, из них выздоровели 14 943, летальных исходов — 943.

Напомним, Шмыгаль огласил важное решение, которое коснется тысяч украинцев: "С 25 июня..."

Как сообщала Politeka, недовольный Шмыгаль огорошил новым ужесточением режима и штрафами: что изменится.

Также Politeka писала, что новая вспышка набирает обороты, Украина на грани второго карантина.