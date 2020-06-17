Как известно, жена президена Елена Зеленская госпитализирована в больницу с пневмонией и китайским вирусом. Украинцев волнует вопрос, что будет в случае заражения Владимира Зеленского

На это ответила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, передает "BBC News Украина". Она проинформировала, что Зеленский не намерен передавать полномочия - пока он абсолютно здоров.

По словам Мендель, глава государства продолжает работать в Офисе президента - некоторые функции, как переговоры с лидерами других стран, можно выполнять только из администрации.

В случае необходимости, отметила Мендель, Зеленский сможет работать из дома, но пока такой необходимости нет. Пресс-секретарь добавила, что "президент чувствует себя абсолютно здоровым, но переживает за свою жену". Гарант ежедневно проходит тесты, как и другие сотрудники Офиса.

Пресс-секретарь президента добавила, что разрабатываются различные варианты работы главы государства, если у него все же обнаружат вирус.

"Будем действовать по тем механизмами, которые прописаны протоколом, будем сообщать населению", - сказала Мендель.

Напомним, китайский вирус у Елены Зеленской подтвердился лабораторно 12 июня. Изначально, как отмечала сама первая леди, она чувствовала себя хорошо и даже удивилась такому результату. Но уже 16 июня Офис президента отчитался о том, что Зеленскую госпитализировали в больницу с диагнозом: "двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести". В настоящее время ее состояние оценивается как стабильное.

Ранее мы сообщали, президент Зеленский заявил о необходимости усилить переговоры с другими странами по вопросу сотрудничества в приобретении вакцины против китайского вируса, когда она появится.

«Украина должна получить доступ к вакцине наравне с другими странами, как только она будет изготовлена. У нас хорошие отношения с Европейским Союзом. Пожалуйста, внимательно следите за разработками вакцины против коронавируса и держите Украину высоко на повестке дня», - заявил президент.

Напомним, после диагноза Елены Зеленской президент дал срочное распоряжение

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