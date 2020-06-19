Новая вспышка китайского вируса началась в Украине из-за действий Кабмина

Об этом общественный деятель Андрей Пальчевский заявил в эфире телеканала "Украина 24" (чтобы посмотреть, скрольте вниз), передает Politeka.net.

"Без всякого сомнения, будет вторая волна. Она уже идет. Закроют ли они на карантин - конечно закроют. Наше руководство пошло по не по тому пути, как весь мир, а именно - отделить особо важных, так называемых, существенных работников, остальных посадить на какие-то 50%, 70% зарплаты, дать людям отсидеться как можно дольше", - рассказал Пальчевский. - "Но для этого надо, чтобы они не платили за квартиры, тепло, что-то получали, на что можно кушать, чтобы не было абсолютной безнадеги в глазах. А дальше - медленно их выпускать".

Общественный деятель раскритиковал решение правительства о возобновлении международного авиасообщения. Он уверен, что иностранцы снова заразят украинцев китайским вирусом, независимо от мер предосторожности.

"Украина в Европе в черном списке. Вы знаете, МИД Украины подготовил "зеленый" и "красный" список стран. В "зеленом" мы без обсервации принимаем людей, из "красной" - принимаем с обсервацией или не принимаем вообще. Я вас уверяю, они, иностранцы, завезут нам болезнь еще раз... Ситуация будет повторяться", - утверждает Андрей Пальчевский.

Он считает, что причиной новой волны эпидемии стала ложь Кабмина. А обострение ситуации сильно ударит по рейтингу партии "Слуга народа" во время местных выборов.

"Из-за того, что они обманывали президента, первая часть уже проиграна. Они Зеленскому рассказывали, что мы побеждаем, а у нас начали цифры расти, в три раза больше людей позавчера. Это показатель. Теперь предсказывают: тысячи будут умирать. А кто за это ответит? Я вам скажу: партия власти", - подытожил Андрей Пальчевский.

Напомним, Андрей Пальчевский донес Зеленскому в "тонущей лодке", чего хотят украинцы: "Прежде всего..."

Как сообщала Politeka, Андрей Пальчевский подсказал, как помочь людям, которые болеют китайским вирусом: «Скоро победим! Только без нашего МОЗа».

Также Politeka писала, что Андрей Пальчевский уличил Зеленского в грандиозном провале.