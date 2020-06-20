Стало известно, сколько в среднем зарабатывают народные депутаты

Об этом в эфире украинского телеканала заявила глава фракции "Голос" Кира Рудик, передает Politeka.net.

Так, народный депутат пожаловалась, что ей не хватает на жизнь официальной депутатской зарплаты.

Кира Рудик призналась, что она получает 35 тысяч гривен за работу в Парламенте. По ее словам, не все депутаты из ее фракции имеют "финансовую подушку" или дополнительные доплаты, и это якобы "является большой проблемой".

"Мы понимаем, что после местных выборов нам нужно будет что-то придумать. Или инициировать вопрос о повышении зарплат или попробовать помочь тем людям, у которых есть такая необходимость устроиться на преподавательскую деятельность. То есть получать доплаты. Нам тогда надо будет с них снять определенную работу потносительно работы во фракции, чтобы они могли заработать себе на жизнь", – заявила Рудик в эфире украинского телеканала.

Однако парламентарий не смогла назвать точный размер зарплаты народного депутата, который смог бы покрыть все затраты.

Ранее мы рассказывали, что бегство Святослава Вакарчука из Рады обернулось позором. Так, народные депутаты не дали согласие на снятие депутатских полномочий с Вакарчука.

Желание покинуть парламент основателя партии "Голос" поддержали 175 народных депутатов, из-за чего в сети начали появляться едкие комментарии в адрес нардепа.

"Рада не отпустила Святослава Вакарчука из народных депутатов! Мучайся дальше, Слава!", "Петь песни получится не скоро", "Вакарчук - с мандатом навсегда", "Вакарчуку придется еще немножко поработать в парламенте. Может петь прямо тут, если что", "Ребята, пожалейте его. У него же гастроли горят" - шутили украинцы.

Напомним, что трагедия у Вакарчука: в "Голосе" признались, куда исчез нардеп, "всю неделю...".

Как сообщала Politeka, вскрылись истинные масштабы богатств нардепа-миллионера Вакарчука: "Я знал, куда иду".

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