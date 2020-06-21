Российский президент Владимир Путин рассекретил место, где "засиживается допоздна"

Глава РФ провел "экскурсию" по Кремлю для телеканала "Россия 1". Кадрами поделился в Твиттере журналист Дмитрий Смирнов (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

В частности, Путин показал малый кабинет, где работает с документами и отметил, что заканчивает в полвторого, два ночи - так что приходится здесь же и ночевать. Кроме столов, кресел, компьютеров и прочего убранства, в другом кабинете в кадр попал черный кожаный диван с несколькими подушками, почти наполовину накрытый покрывалом, на котором, по-видимому, выткан портрет Путина. Рядом стоит большая икона с изображением Иисуса Христа.

Пользователи бурно отреагировали на "экскурсию", не поверив Путину, что он ночует прямо в кабинете.

"Прижился уже в Кремле"

"Дорогой, мы тебя отпускаем на пенсию.. Пора бы уже себя пощадить... и нас"

"спит не больше часа в неделю... о народе думает"

"Вот как добровольно уйти из таких апартаментов ....Да никак..Держаться во что бы то ни стало..."

"Прямо Сталин...И министров надо по ночам будить"

"Интересно кто ему верит?(("

"Бедолага, на покой ему пора"

"А он там прописан, коммунальные платятся?? Нет, ну мало ли.."

"ну, врёт и не краснеет... работает он..."

Путин - о своем кабинете в Кремле: Здесь я в основном с документами работаю. Заканчиваю достаточно поздно - в полвторого, в два ночи.

- Часто здесь ночуете?

Путин: Всегда. pic.twitter.com/7Di2vCf7mL — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 21, 2020

Ранее мы сообщали, как Путин впервые за месяц покинул свое "карантинное" убежище - в честь Дня России. Президент принял участие в публичном мероприятии на Поклонной горе в Москве.

Появление Путина вызвало переполох в сети. Пользователи кинулись комментировать это событие: "Не припотел, сердешный?)"; "Где маска? А не, все впорядке..."; "Цирк"; "Деду развлечение устроили".

Напомним, россиян поздравили с Новым годом скульптурой из навоза.

Также Politeka писала, что новый двойник Путина рассмешил россиян, такой позор не забыть.