Российского президента Владимира Путина в очередной раз высмеяли за показуху на публике

Об этом пишет Politeka.net.

Поводом для появления едких комментариев стало поздравление от Владимира Путина российским будистам с наступающим Лунным годом.

Подобная публикация появилась в личном микроблоге российского пропагандиста Дмитрия Смирнова, который продолжает упорно называть себя "журналистом кремлевского пула".

«Пусть наступающий год будет для вас счастливым и благополучным, принесёт успехи в добрых делах и начинаниях»: Владимир Путин поздравил буддистов России с наступлением Нового года по лунному календарю», - говорится в публикации.

Россияне едко отреагировали на пост Смирнова и предположили, что для встречи с буддистами отправили нового двойника Владимира Путина.

"Буддистов поздравил, а свидетелей Иеговы посадил. Ох*енно дед", "А якутского шамана поздравил?", "А вот сидетели Иеговы все террористы, мир содрогается от терриристических актов, устроенных ими. Хорошо что у нас есть самая мирная религия-ислам", "Дед Поздравлюн", "Вампиры живут по ночам. П**даравлюн по лунному календарю", "А это какая-то новая версия Путина?", "Во работенка у президента! На венках ленточки мусолить и поздравлять в перерывах от плавания и забивания шайб", "И не забыл им накинуть 5 лет к пенсионному возрасту,для пущего счастья и благополучия", "Консервы", - шутят пользователи в комментариях.

Ранее мы рассказывали о трусливом поступке Владимира Путина. На этот раз лидер Кремля оконфузился с визитом в Санкт-Петербург, где он планирует возложить цветы к памятнику своего покойного соратника Анатолия Собчака.

"Владимир Путин в Санкт-Петербурге примет участие в мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти мэра города Анатолия Собчака: Президент возложит цветы к памятнику Собчаку на Васильевском острове и посетит концерт его памяти в филармонии", - говорится в публикации.

Пользователи гневно отреагировали на пост и отметили, что даже из такого мероприятия Владимир Путин устраивает показуху. Других же комментаторов повеселила трусость лидера Кремля, поскольку рядом с памятником были установлены бронированные стекла.

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы.