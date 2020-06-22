Новые правила касаются выпускников: украинцам больше не надо проходить итоговую аттестацию в обязательном порядке, теперь только по желанию

Рада приняла закон 18 июня. По словам и.о. министра образования Любомиры Мандзий, президент Владимир Зеленский уже подписал документ, передает "РБК-Украина". Таким образом, в Украине официально отменили государственную итоговую аттестацию.

Согласно тексту документа, из-за карантина "выпускники, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения ГИА". Вместе с тем, выпускники школ и колледжей, для улучшения оценки в аттестате, могут составить ГИА в форме ВНО - внешнее независимое оценивание является обязательным условием для поступления в вуз.

Предполагается, что свобождение от аттестации должно уменьшить нагрузку на центры тестирования во время эпидемии.

Так, Минздрав и Минобразования проводят подготовку к проведению ЗНО 2020 по основным дисциплинам. Известно, что в области доставлено более 3,2 млн медицинских масок, а для безопасности участников ЗНО также привлечено более 11 600 медиков.

"Чтобы тестирование прошло в безопасных условиях, совместно с партнерами закуплено и доставлено в области 3230104 медицинские маски, 3250 бесконтактных термометра, 11630 комплектов для защиты медиков, 104382 литра антисептиков и 28100 литров дезинфицирующих средств для обработки поверхностей", - заявила Мандзий в Верховной Раде, добавив, что к проведению тестирования привлечено более 240 тысяч работников и 11 тысяч медиков.

И.о. министра образования добавила, что готовность областей к проведению ЗНО с 19 июня начали проверять сотрудники Госпродпотребслужбы.

Напомним, в Украине хотят отменить дистанционное обучение: "Дети должны ходить в школу".

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