Президент Владимир Зеленский рассказал, чего нужно ждать по окончании пандемии

Такое заявление он сделал в Skype-интервью канадскому изданию "The Globe and Mail", передает Офис президента.

Зеленский считает, что после пандемии будет легче приспособится к новым реалиям тем, кто уже сейчас начнет менять отношение к себе и свои приоритеты. В частности президент затронул тему професий.

По словам Зеленского, если бы сейчас его 15-летняя дочь попросила совета в выборе профессии, то он бы посоветовал ей искать такую работу, где можно зарабатывать самостоятельно, дистанционно и без коллектива, благодаря диджитал-программам.

"То, что уже произошло, – это изменение отношения к себе, к своей профессии... В мире появится новое направление, новый подход к образованию, образовательных программ. Я понимаю, что детям важно быть и учиться вместе – это социум, микроклимат – но мы должны быть готовыми к таким вызовам. Думаю, будущие Рокфеллеры появятся именно по IT-технологиям. Это уже есть, но их будет еще больше", - прокомментировал президент.

Зеленский отмечает, что после пандемии будет очень тяжелое время для всех стран. При этом он отметил, что нынешняя ситуация показала, в каком состоянии находится медицина на самом деле.

"Сейчас мы видим, как пандемия унесла столько жизней во всем мире. Надо менять приоритеты, прекратить все войны, все средства и технологии должны быть направлены на здравоохранение, на медицину, климатические проблемы. Надо пересмотреть систему долгов. Сейчас всем странам будет очень трудно, если мы этого не сделаем. И во всем мире начнется сильнейший экономический кризис", - добавил президент Владимир Зеленский.

Отметим, глава Всемирной организации здравоохранения едрос Адханом Гебрейсус заявил, что вызванный пандемией масштабный кризис будет давать о себе знать на протяжении десятилетий.

Напомним, Офис Зеленского запугал украинцев новыми жесткими мерами по карантину и штрафами.

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