Новая украинская «партия мэров» изначально была провальной идеей

О том, почему объединение градоначальников было не самой удачной задумкой, рассказал в новом выпуске программы «НеДобрый вечер» ее ведущий Игорь Лесев. Он прокомментировал новость о предстоящем учредительном съезде партии «Пропозиция», которую создали действующие мэры украинских городов – Днепра, Черновцов, Кропнивницкого, Николаева и Житомира.

Он поинтересовался, по какому принципу эти чиновники под руководством Бориса Филатова решили объединиться.

«Вот кто такой мэр города? С одной стороны это хозяйственник… Но он хозяйственник именно потому, что все 5 лет своей каденции мэр решает хозяйственные дела. А с другой стороны, мэром может стать кто угодно. Политик, эстрадный певец и даже боксер… Но партия – это же совсем о другом. Партия задает идеологический вектор развития. Партия дает ориентиры движения для широких масс населения», - подчеркнул Лесев.

Он подчеркнул, что ничего не имеет против мэров как таковых, особенно учитывая, что жители их городов сами легко могут оценить их работу. Тем не менее ведущий уверен, что их объединение в партию не приведет ни к чему хорошему.

«Но партия мэров – это даже не сова на глобусе. Это союз меча и орала под руководством сантехников. А самое главное – это очередная попытка людей выставить идиотами», - подытожил Лесев.

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