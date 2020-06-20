Народный депутат от фракции «Слуга народа» Николай Тищенко грандиозно опозорился во время интервью

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на кадры, опубликованные на YouTube.

Так, у депутата поинтересовались, сколько в Верховной Раде есть народных депутатов. Однако столь простой вопрос оказался для него непосильным – сперва он сказал цифру почти в два раза меньше, а потом остановился на неправильной.

«Двести. Подождите, 405, по-моему», - сказал он.

После этого ведущая не выдержала и подсказала нардепу, что тот ошибся на почти два десятка человек.

«Вот видите, уже и в памяти нет. Они приходят, выходят…», - оправдался Тищенко.

Как сообщалось ранее, уже этой осенью в Украине должны пройти местные выборы. Уже активно обсуждаются претенденты на пост мэра Киева. Можно заметить, как ряд чиновников оживились и начали предвыборную кампанию.

Народный депутат от партии “Слуга Народа” Николай Тищенко поделился снимком, как раздает помощь пожилым жителям Киева, сообщается в Telegram-канале The Панда.

Тищенко отметил, что есть пожилые люди, которым в силу возраста трудно выйти из дома за покупками, некоторым некому им помочь. Народный депутат отметил, что депутаты работают, чтобы пенсионеры могли оставаться дома, а они бы им приносили все необходимое. На снимке Николай Тищенко вручает пакет пожилой женщине.

Напомним, чем и по чем кормят господ в скандальном ресторане Тищенко: чай за 580 грн и не только.

Как сообщала Politeka, появились кадры из скандального "Велюра" Тищенко, украинцы в ярости: "Показуха".

Также Politeka писала, что Ляшко с друзьями атаковал ресторан Тищенко и опозорился, видео слили в сеть: "Для наивных".